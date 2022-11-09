В Африці криптовалюти та блокчейн-технології допоможуть в боротьбі з безробіттям — Finance.ua

В Африці криптовалюти та блокчейн-технології допоможуть в боротьбі з безробіттям Вчора 23:25 — Фінтех і Картки

В Африці криптовалюти та блокчейн-технології допоможуть в боротьбі з безробіттям

Кандидат на пост президента Нігерії пообіцяв використати блокчейн-технології та криптовалюти у боротьбі з безробіттям у країні. Адеволі Адебайо планує створити до 30 мільйонів робочих місць.

За словами кандидата від Соціал-демократичної партії, у разі своєї перемоги на президентських виборах, Адебайо та його поплічники розпочнуть співпрацю з 2000 місцевими криптовалютними компаніями. Завдяки їх цифровим продуктам від 10 до 30 мільйонів людей будуть працевлаштовані.

Згідно з дослідженням, проведеним криптобіржею KuCoin у квітні, 35% нігерійців віком від 18 до 60 років володіли цифровими активами або торгували ними упродовж останніх шести місяців.

«Опитування показало, що жінки становлять 50% криптоінвесторів нарівні з чоловіками. Розподіл причин інвестування демонструє, що 53% інвесторів вважають криптовалюти надійним засобом зберігання коштів», — підсумували представники біржі.

Зацікавленість цифровими активами пов’язана з високим рівнем інфляції в країні, яка перевищила 20%, досягнувши 17-річного максимуму. Мешканці країни інвестують у криптовалюти, сподіваючись таким чином зберегти та примножити власні заощадження. Саме тому наприкінці серпня Нігерія опинилася на першому місці за пошуком криптовалютної інформації в Google. Статистика показує, що населення Нігерії найбільше шукало запити «криптовалюта», «інвестувати в криптовалюту» та «купити криптовалюту».

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noworries За матеріалами:

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