Центробанк Кореї завершив тест проєкту із впровадження CBDC — Finance.ua

Центробанк Кореї завершив тест проєкту із впровадження CBDC Сьогодні 04:18 — Фінтех і Картки

У серпні 2021 року Центробанк Кореї (BoK) запустив експеримент із впровадження цифрової валюти (CBDC) для транскордонних переказів. Нещодавно регулятор відзвітував про його підсумки. Проєкт визнали життєздатним, але не без застережень.

Тест проходив у два етапи. На першому Центробанк створив регульоване середовище моделювання CBDC на базі технології розподіленого реєстру. Потім регулятор провів випуск, обмін, купівлю та продаж цифрової валюти.

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Зокрема, BoK намагався з’ясувати, чи можна придбати за CBDC токени. Виявилося, що впровадження цифрової валюти справді сприяє спрощенню угод, зокрема транскордонних платежів.

Крім того, Центробанк протестував можливість випуску офлайн-CBDC. У цьому випадку перекази відбувалися за допомогою NFC. Але, на жаль, без певних нюансів не обійшлося.

Проблема продуктивності блокчейна

BoK протестував кілька рішень для масштабованості на основі Ethereum. Однак це не вирішило проблему високого навантаження на систему. Ось так це прокоментував представник регулятора:

«Уже зараз ясно, що просадки будуть. У години пік доведеться обмежувати швидкість обробки транзакцій у реальному часі».

Так, наприклад, за показника TPS у 4200 транзакцій на секунду час верифікації платежу становив кілька хвилин. І це далеко не межа можливого навантаження.

Водночас блокчейн також має відповідати високим стандартам якості у сфері захисту персональних даних. А досягти цього досить важко.

Також зазначимо, що залишається ще проблема актуальності. За всіх витрат проєкт інтеграції CBDC може виявитися незатребуваним, як це було в Японії та Нігерії.

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