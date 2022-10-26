В Японії протестують банківські картки з доступом до CBDC — Finance.ua
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В Японії протестують банківські картки з доступом до CBDC

Фінтех і Картки
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В Японії протестують банківські картки з доступом до CBDC
В Японії протестують банківські картки з доступом до CBDC
24 жовтня Японське кредитне бюро (JCB) оголосило про запуск тесту інфраструктурного проєкту з впровадження CBDC. Його суть — підготувати національну фінансову систему до впровадження цифрової єни, яку розробляє Банк Японії.
JCB можна назвати аналогом MasterCard. Компанія є оператором банківських карт, і новий проєкт спрямований на підготовку системи до інтеграції CBDC.
Бюро розробить і впровадить аналог цифрової валюти в уже функціонуючу систему. Компанія хоче перевірити, чи можна за допомогою банківських карт розраховуватися в CBDC.
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Основний акцент у дослідженні зроблять на роздрібних транзакціях. Так, наприклад, до списку тестових організацій потрапив один із ресторанів Токіо. У ньому можна буде розрахуватися аналогом цифрової єни з карти JCB.
Якщо система покаже хороші результати, не виключено, що з часом Бюро запустить роздрібну CBDC для своїх клієнтів. Однак коли саме це станеться поки що не відомо.

Цифрова єна

У жовтні минулого року глава Центробанку Японії заявив, що проєкт національної CBDC близький до завершення. Пізніше, вже у квітні, він підтвердив плани щодо запуску проєкту, зазначивши, що цифрова єна стане багатофункціональним платіжним інструментом.
Але вже в серпні Центробанк заявив, що заморожує розробку інфраструктури під CBDC. Причиною цього став слабкий інтерес громадськості на тлі інших альтернатив у сфері безготівкових розрахунків.
Роботи над цифровою єною тривають, але вже не в такому темпі, як роком раніше. Незважаючи на це, проект від JCB показує, що уряд Японії все ще розраховує запустити національну CBDC, причому в не настільки віддаленому майбутньому.
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