Засновник Cardano назвав CBDC "найнебезпечнішою інновацією" — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Засновник Cardano назвав CBDC "найнебезпечнішою інновацією"

Фінтех і Картки
320
Засновник Cardano назвав CBDC "найнебезпечнішою інновацією"
Засновник Cardano назвав CBDC "найнебезпечнішою інновацією"
Засновник Cardano (ADA) Чарльз Хоскінсон не є прихильником цифрових валют центральних банків (CBDC) і навіть бачить в них загрозу.
У недавньому інтерв’ю Cheeky Crypto Хоскінсон заявив, що CBDC — це «найнебезпечніша інновація, яку коли-небудь бачили в грошово-кредитній політиці».
"CBDC ... це не криптовалюта. Ці цифрові валюти банків можуть працювати на основі блокчейну, але я ніколи в житті не підтримаю систему, в якій ми передаємо необмежену монополію комусь в один момент, аби хто-небудь мав повний контроль над вашою фінансовою автономією і вашим економічним доступом.
Просто як приклад того, що можна було б зробити: Уявімо, що є країна, я не буду називати її назву. І в цій країні відбувається громадянська війна між двома етнічними групами. Тож цілком можливо, коли в країні є CBDC, то партія більшості — та, що керує урядом, який пригнічує іншу групу — може просто сказати: «Знаєте що, ми просто заблокуємо всі гроші для представників цієї етнічної меншини». Просто заблокуємо. Вони прокинуться з порожніми гаманцями", — сказав Хоскінсон.
Читайте також
Засновник Cardano також вважає, що постійний контроль за транзакціями CBDC може зруйнувати приватність людини і зробити її вразливою до цензури та утисків, якщо вона коли-небудь придбає речі, які вважаються несхваленими урядом її країни.
За матеріалами:
cryptomisto
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.