Засновник Cardano назвав CBDC "найнебезпечнішою інновацією" — Finance.ua

Засновник Cardano назвав CBDC "найнебезпечнішою інновацією" Вчора 04:11 — Фінтех і Картки

Засновник Cardano назвав CBDC "найнебезпечнішою інновацією"

Засновник Cardano (ADA) Чарльз Хоскінсон не є прихильником цифрових валют центральних банків (CBDC) і навіть бачить в них загрозу.

У недавньому інтерв’ю Cheeky Crypto Хоскінсон заявив , що CBDC — це «найнебезпечніша інновація, яку коли-небудь бачили в грошово-кредитній політиці».

"CBDC ... це не криптовалюта. Ці цифрові валюти банків можуть працювати на основі блокчейну, але я ніколи в житті не підтримаю систему, в якій ми передаємо необмежену монополію комусь в один момент, аби хто-небудь мав повний контроль над вашою фінансовою автономією і вашим економічним доступом.

Просто як приклад того, що можна було б зробити: Уявімо, що є країна, я не буду називати її назву. І в цій країні відбувається громадянська війна між двома етнічними групами. Тож цілком можливо, коли в країні є CBDC, то партія більшості — та, що керує урядом, який пригнічує іншу групу — може просто сказати: «Знаєте що, ми просто заблокуємо всі гроші для представників цієї етнічної меншини». Просто заблокуємо. Вони прокинуться з порожніми гаманцями", — сказав Хоскінсон.

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Засновник Cardano також вважає, що постійний контроль за транзакціями CBDC може зруйнувати приватність людини і зробити її вразливою до цензури та утисків, якщо вона коли-небудь придбає речі, які вважаються несхваленими урядом її країни.

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