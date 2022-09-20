Найбільший власник Bitcoin вважає флагманську криптовалюту кращою за фізичну власність — Finance.ua

Найбільший власник Bitcoin вважає флагманську криптовалюту кращою за фізичну власність Вчора 03:12 — Фінтех і Картки

Найбільший власник Bitcoin вважає флагманську криптовалюту кращою за фізичну власність

Засновник криптовалютної компанії MicroStrategy Майкл Сейлор продовжує епатувати на темі Bitcoin.

«Якщо ви володієте нерухомістю в Африці, ніхто не захоче орендувати її у вас, якщо люди живуть у Лондоні. Але якщо у вас є мільярд доларів у Bitcoin, ви можете позичити їх або віддати в оренду будь-кому у світі», — заявив Сейлор під час заходу Australia Crypto Convention, говорячи про базовий механізм консенсусу підтвердження роботи (PoW).

Сейлор наголосив на високих витратах на обслуговування та податках, пов’язаних з володінням нерухомістю. Ексглава MicroStrategy зазначив, що у випадку володіння віртуальними біткоїнами таких проблем не виникатиме.

«Bitcoin — це власність, яку ви можете придбати невеликими частинами і які ви можете носити з собою де завгодно. Ви можете подарувати їх своїм дітям чи онукам. І через 250 років, можливо, ваша родина все ще володітиме цією власністю», — пояснив він.

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За словами Сейлора, лише такі особи, як король Чарльз III, мають право передавати свої статки, не турбуючись про оподаткування, «якщо це не Bitcoin». Підприємець підкреслив, що мережу Bitcoin не зламували вже понад 13 років і наразі вона є «найбезпечнішою мережею у світі».

Минулого тижня компанія MicroStrategy подала заявку на продаж акцій на пів мільярда доларів до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC). Компанія використовуватиме виторг від продажу акцій, щоб купити більше BTC. Зазначимо, що MicroStategy є найбільшим інституційним інвестором у Bitcoin з більш ніж 129 000 BTC у своєму активі. Усього через місяць після того, як генеральний директор компанії Майкл Сейлор пішов у відставку, і через тиждень після того, як генеральний прокурор Вашингтона подав до суду на компанію та Сейлора за ухилення від сплати податків, компанія перейшла до купівлі більшої кількості BTC.

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