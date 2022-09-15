Експерти назвали найкращий криптовалютний проєкт — це не Bitcoin — Finance.ua
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Експерти назвали найкращий криптовалютний проєкт — це не Bitcoin

Фінтех і Картки
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Експерти назвали найкращий криптовалютний проєкт — це не Bitcoin
Експерти назвали найкращий криптовалютний проєкт — це не Bitcoin
Криптовалютні експерти платформи Contora, що відстежує соціальні та технологічні показники, назвали найкращий криптовалютний проект за «розвитком технологій» — Cardano (ADA).
За словами аналітиків, криптовалюті Cardano вдалось опинитися на першому місці завдяки активному розвитку, підтримці з боку користувачів та майбутньому оновленню хардфорку Vasil. Перехід Cardano на Vasil відбудеться 22 вересня, це називають однією з центральних криптовалютних подій.
Експерти назвали найкращий криптовалютний проєкт — це не Bitcoin
Форк суттєво покращить функціонування всієї мережі Cardano разом з оптимізацією смарт-контрактів і DApps. На момент написання новини ADA торгується за $0,48.
Цікаво, що учасники криптовалютної спільноти очікують, що вартість ADA зросте приблизно на 35% до кінця вересня, завдяки хардфорку. Про це стало відомо завдяки голосуванню, проведеному на CoinMarketCap — майже 14 000 користувачів передбачили, що ADA торгуватиметься на рівні $0,62.
Якщо плануєте працювати із криптою, радимо скористатися біржею EXMO. Простий інтуїтивний інтерфейс дозволяє легко розпочати шлях у трейдингу, а за торги можна повернути до 70% комісії. Крім того, ви можете запросити друзів і заробити 25% комісій біржі за їхніми операціями.

Легкий і зрозумілий шлях до крипти

За матеріалами:
noworries
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