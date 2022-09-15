Експерти назвали найкращий криптовалютний проєкт — це не Bitcoin — Finance.ua

Експерти назвали найкращий криптовалютний проєкт — це не Bitcoin Вчора 20:39 — Фінтех і Картки

Експерти назвали найкращий криптовалютний проєкт — це не Bitcoin

Криптовалютні експерти платформи Contora, що відстежує соціальні та технологічні показники, назвали найкращий криптовалютний проект за «розвитком технологій» — Cardano (ADA).

За словами аналітиків, криптовалюті Cardano вдалось опинитися на першому місці завдяки активному розвитку, підтримці з боку користувачів та майбутньому оновленню хардфорку Vasil. Перехід Cardano на Vasil відбудеться 22 вересня, це називають однією з центральних криптовалютних подій.

Форк суттєво покращить функціонування всієї мережі Cardano разом з оптимізацією смарт-контрактів і DApps. На момент написання новини ADA торгується за $0,48.

Цікаво, що учасники криптовалютної спільноти очікують, що вартість ADA зросте приблизно на 35% до кінця вересня, завдяки хардфорку. Про це стало відомо завдяки голосуванню, проведеному на CoinMarketCap — майже 14 000 користувачів передбачили, що ADA торгуватиметься на рівні $0,62.

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