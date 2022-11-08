Розкішний 5-зірковий готель у Дубаї почав приймати платежі в мем-токенах Shiba Inu — Finance.ua

Розкішний 5-зірковий готель у Дубаї почав приймати платежі в мем-токенах Shiba Inu Вчора 18:54 — Фінтех і Картки

Розкішний 5-зірковий готель у Дубаї почав приймати платежі в мем-токенах Shiba Inu

Платформа бронювання подорожей Travala повідомила у своєму Твіттер, що тепер власники Shiba Inu можуть за свої криптоактиви забронювати номер в п’ятизірковому готелі «W Dubai».

W Dubai — готельний напрямок відомого бренду W Hotels, висококласної американської мережі готелів, що належить Marriott International.

Travala — одна з найбільших компаній з онлайн-бронювання подорожей на основі блокчейну. Завдяки легкодоступному і зручному для користувача веб-сайту, Travala демонструє, як криптовалюти можуть викорстовуватись у повсякденному житті.

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Travala додала на своїй платформу підтримку криптовалюти Shiba Inu ще у грудні 2021 року, що дало змогу клієнтам — користувачам сервісу використовувати SHIB в якості платіжного засобу. Крім того, на платформі також можна використовувати SHIB для бронювання більш ніж трьох мільйонів туристичних продуктів по всьому світу на сайті, включаючи бронювання авіаквитків, готелів і туристичних пакетів.

Крім цього Travala також оголосила, що Shiba Inu можна використовувати для бронювання суперкарів, таких як Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, McLaren, Aston Martin і Bugatti.

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