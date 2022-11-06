Експерти назвали криптовалюти, які зросли найбільше за пів року — Finance.ua

Експерти назвали криптовалюти, які зросли найбільше за пів року Вчора 06:01 — Фінтех і Картки

Експерти назвали криптовалюти, які зросли найбільше за пів року

Згідно з даними аналітичного порталу Cryptorank, попри загальний спад на крипто-ринку, деякі цифрові активи продемонстрували суттєве зростання в діапазоні від 4000% до 33 000% за останні шість місяців. Серед найуспішніших: Bankera, Tierion, RightMesh, ICOS та Aeron.

Далі розповідаємо детальніше про кожну з них. Важливо — це не фінансова порада.

Bankera (BNK) — за словами розробників токена, BNK є альтернативою банківському рахунку. Криптовалюта дозволяє відкривати електронний гаманець, особисті IBAN-рахунки та дебетові картки VISA, прив’язані до облікового запису Bankera. На момент написання новини BNK торгується за $ 0.9 311, піднявшись на 33 673% за останні 6 місяців.

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Tierion (TNT) — використовується для проведення розрахунків між двома або більше сторонами мережі. Токен TNT є заохоченням для користувачів до експлуатації мережі. Так, операторам вузлів платять TNT за їхню роботу із захисту блокчейну Tierion. TNT вдалось вирости на 5459% за пів року, наразі токен торгується за $ 0.123 845.

RightMesh (RMESH) — розподілена мережа, яка стимулює людей до спільного використання ресурсів мобільних пристроїв (інтернет, дані, сховище) для забезпечення децентралізованої структури інтернету. Токен RMESH торгується за $ 0.299 на момент написання новини, піднявшись на 4636% за 6 місяців.

ICOS (ICOS) — токен проекту ICOBox на базі Ethereum, який раніше зіткнувся з розслідуванням Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC). Наразі ICOS заборонений до продажу на території США. Попри обмеження, токену вдалось вирости на 4148%. На момент написання новини ICOS торгується за $ 0.1 377 511.

Aeron (ARNX) — токен ARNX належить блокчейн-платформі на основі Ethereum, розробленій для авіаційного сегменту. Розробники Aeron називають свій проект новим стандартом авіаційної безпеки. ARNX покликаний знизити ризики можливих фатальних авіапригод, він забезпечує злагоджену координацію дій та обмін достовірними даними між авіашколами, пілотами, експлуатаційними службами та системами управління повітряним рухом. Наразі ARNX торгується за $ 0.1 887, піднявшись у вартості на 3103%.

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