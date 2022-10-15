Мільярдер Рей Даліо прогнозує крах крипторинку — Finance.ua

Мільярдер Рей Даліо прогнозує крах крипторинку Вчора 05:40 — Фінтех і Картки

Мільярдер Рей Даліо прогнозує крах крипторинку

У найближчі 5 років традиційні фінансові ринки зазнають краху і це може мати критичний вплив на індустрію криптовалют.

Таку думку висловив мільярдер і засновник компанії Bridgewater Associates Рей Даліо.

На думку Рей Даліо, всі фінансові ринки будуть у поганому стані найближчими роками, з огляду на те, що відбувається у світі, включно з посиленням грошово-кредитної політики США і глобальною світовою економічною кризою. На жаль, це не обійде стороною і ринок криптовалют, вважає експерт.

Бізнесмен порекомендував звернути увагу на те, що з 2009 року можна відзначити бичачі настрої на всіх фінансових ринках. Більшість фондових та інвестиційних інструментів у багатьох галузях тільки зростали в ціні, включно з криптовалютами.

Незважаючи на глобальну корекцію, яка спостерігалася у 2014-му, 2017-му та 2022-му роках, цифрові валюти залишаються одними з найприбутковіших активів на ринку з прибутковістю до 10 000% за останнє десятиліття. Однак сплеск рівня інфляції і тяжкий стан економік багатьох держав стали причиною початку циклу підвищення ставок з боку Федеральної резервної системи (ФРС).

У зв’язку з посиленням грошово-кредитної політики інституційні інвестори регулярно виводять свої кошти з активів з високим ризиком, таких як Bitcoin (BTC) та інші криптовалюти.

Даліо припустив, що ця тенденція може зберегтися в наступні роки.

Підприємець зазначив, що його прогноз не є точним, оскільки є деякі ознаки майбутнього розвороту курсів ключових біржових і віртуальних активів.

cryptomisto За матеріалами:

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