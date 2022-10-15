Мільярдер Рей Даліо прогнозує крах крипторинку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мільярдер Рей Даліо прогнозує крах крипторинку

Фінтех і Картки
1312
Мільярдер Рей Даліо прогнозує крах крипторинку
Мільярдер Рей Даліо прогнозує крах крипторинку
У найближчі 5 років традиційні фінансові ринки зазнають краху і це може мати критичний вплив на індустрію криптовалют.
Таку думку висловив мільярдер і засновник компанії Bridgewater Associates Рей Даліо.
На думку Рей Даліо, всі фінансові ринки будуть у поганому стані найближчими роками, з огляду на те, що відбувається у світі, включно з посиленням грошово-кредитної політики США і глобальною світовою економічною кризою. На жаль, це не обійде стороною і ринок криптовалют, вважає експерт.
Бізнесмен порекомендував звернути увагу на те, що з 2009 року можна відзначити бичачі настрої на всіх фінансових ринках. Більшість фондових та інвестиційних інструментів у багатьох галузях тільки зростали в ціні, включно з криптовалютами.
Місце для вашої реклами
Незважаючи на глобальну корекцію, яка спостерігалася у 2014-му, 2017-му та 2022-му роках, цифрові валюти залишаються одними з найприбутковіших активів на ринку з прибутковістю до 10 000% за останнє десятиліття. Однак сплеск рівня інфляції і тяжкий стан економік багатьох держав стали причиною початку циклу підвищення ставок з боку Федеральної резервної системи (ФРС).
У зв’язку з посиленням грошово-кредитної політики інституційні інвестори регулярно виводять свої кошти з активів з високим ризиком, таких як Bitcoin (BTC) та інші криптовалюти.
Даліо припустив, що ця тенденція може зберегтися в наступні роки.
Підприємець зазначив, що його прогноз не є точним, оскільки є деякі ознаки майбутнього розвороту курсів ключових біржових і віртуальних активів.
За матеріалами:
cryptomisto
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.