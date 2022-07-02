В УЗ рассказали, подорожают ли железнодорожные билеты — Finance.ua

В УЗ рассказали, подорожают ли железнодорожные билеты Сегодня 07:22 — Личные финансы

В УЗ рассказали, подорожают ли железнодорожные билеты

В этом году Укрзализныця не планирует поднимать тарифы на пассажирские перевозки. Для этого компания больше обычного индексировала цены на грузовые перевозки.

Об этом заявил глава правления Александр Камышин.

«Сейчас затруднительная ситуация, украинцы вынуждены перемещаться по стране и за ее пределы из-за военных действий. Для многих железная дорога стала дорогой жизни, и было бы несправедливо сейчас поднимать тарифы. И я считаю, что это правильная позиция», — заявил Камышин.

По его словам, в этом году УЗ больше обычного индексировала тарифы на грузовые перевозки именно для того, чтобы не допустить повышения цен на пассажирские билеты. Отметим, тарифы на грузовые тарифы с 29 июня проиндексированы на 70%.

Напомним, ведущие объединения агропромышленной отрасли обратились к Президенту Украины с просьбой наложить мораторий на увеличение с 1 июля тарифов АО «Укрзализныця» на грузовые перевозки.

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Слово і Діло По материалам:

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