Українські аграрії просять владу про мораторій на підвищення вартості залізничних перевезень — Finance.ua

Українські аграрії просять владу про мораторій на підвищення вартості залізничних перевезень Вчора 21:34 — Аграрний ринок

Провідні об’єднання агропромислової галузі звернулися до Президента України із проханням накласти мораторій на збільшення з 1 липня тарифів АТ «Укрзалізниця» на вантажні перевезення.

«Асоціація „Український клуб аграрного бізнесу“ разом із провідними об’єднаннями галузі ВГО „Українська аграрна конфедерація“, ДС „Аграрний союз України“, ДС „Всеукраїнська аграрна рада“, ДС „Всеукраїнський аграрний форум“ та Українська зернова асоціація звернулися із спільним листом до Президента України Володимира Зеленського з проханням накласти мораторій на збільшення з 1 липня 2022 року рівня тарифів на перевезення вантажів у межах України та пов’язані з ними послуги на 70%», — йдеться у повідомленні.

Як зазначають автори звернення, рішення про індексацію тарифів не було обговорено із зерновою спільнотою, відповідні публічні консультації не проводились. Реакцій чи пояснення на офіційні звернення галузевих асоціацій від Міністерства інфраструктури України як регулятора залізничних перевезень так і не отримано.

За інформацією УКАБ, аграрна галузь зазнала катастрофічних збитків і втрат у результаті військової агресії росії. Отже, компенсація втрат, завданих АТ «Укрзалізниця» внаслідок бойових дій та витрат на відновлення інфраструктури, не може бути покладена лише на бізнес, який також зазнав суттєвих збитків та потребує фінансової підтримки.

Відшкодування збитків однієї стратегічної галузі — залізниці, за рахунок інших — неприпустимо, наголошують автори звернення.

«Зростання тарифу для зернових вантажів на 41% (70% середнє зростання для всіх вантажів) матиме катастрофічні наслідки для аграрної галузі, що ще більше посилить і так вкрай невтішну ситуацію. Таке зростання вартості перевезень зернових та олійних культур призведе до додаткових витрат аграріїв у розмірі 120 млн доларів США на рік. За різними оцінками експертів, до кінця 2022 року слід очікувати на банкрутство 50% виробників зерна, а до квітня 2023 року — ще 40%», — наголошується у зверненні.

Аграрні асоціації закликають Президента втрутитися у ситуацію та не допустити катастрофи на аграрному ринку України, а також врахувати низку пропозицій. Йдеться, зокрема, про запровадження мораторію на підвищення тарифів на вантажні перевезення на час воєнного стану та 3-6 місяців після його завершення чи компенсації частини вартості залізничних перевезень для аграрних вантажів як альтернативу зростанню тарифів.

Довідка Finance.ua:

Міністерство інфраструктури підтримало пропозицію АТ «Укрзалізниця» провести індексацію тарифів, підвищивши їх на 70% на усі групи вантажів із 1 липня. Відповідний наказ № 441 підписано міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим.

Укрінформ За матеріалами:

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