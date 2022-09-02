В управление АРМА передано более 2 млрд грн активов российской компании, производящей бытовую химию — Finance.ua
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В управление АРМА передано более 2 млрд грн активов российской компании, производящей бытовую химию

Казна и Политика
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По ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора в управление АРМА переданы арестованные активы предприятия в Винницкой области, производящего бытовую химию.
Как сообщает Офис генпрокурора в пятницу, среди активов — корпоративные права (100% уставного капитала компании в размере более 1,5 млрд грн), а также продукция и сырье (более 500 млн грн).
«Конечным бенефициаром предприятия является один из известных российских олигархов из близкого окружения президента рф, владелец российской косметической корпорации», — говорится в сообщении.
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Правоохранители установили, что менеджмент винницкого предприятия во время военного положения пытался скрыть от национализации продукцию, действуя в интересах российских владельцев. «Не имея на это законных оснований, они хотели вывезти ее, используя символику Красного Креста», — подчеркивают ОГП.
Проведен ряд обысков, изъяты компьютерная техника, серверное оборудование и другие документы. Опломбировано оборудование для производства бытовой химии и складские помещения с сырьем и готовой продукцией весом около 5 тыс. тонн.
«Досудебное расследование по фактам злоупотребления полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, незаконных действий в отношении имущества, на которое наложен арест, или имущества, подлежащего конфискации, а также незаконного использования символики Красного Креста (ч. 2 ст. 364-1, ч. 21). 1 ст..388, ч. 1 ст.445 УК Украины) осуществляет Главное следственное управление Нацполиции Украины при оперативном сопровождении СБУ», — подытожили в Офисе генпрокурора.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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