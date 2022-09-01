США получили ордер на арест самолета российского «Лукойла» стоимостью $45 млн — Finance.ua
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США получили ордер на арест самолета российского «Лукойла» стоимостью $45 млн

Фондовый рынок
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США получили ордер на арест самолета стоимостью $45 млн, принадлежащего российской энергетической компании «Лукойл». Считается, что самолет находится в россии.
Об этом сообщило министерство юстиции США, пишет Reuters.
«Окружной суд США по Южному округу Техаса санкционировал изъятие», — говорится в заявлении департамента.
Самолет совершал полеты в россию и из россии, нарушая санкции Министерства торговли США, добавили в Министерстве юстиции.
В ведомстве проинформировали, что последний раз Boeing 737-7EM летал в США в марте 2019 года.
С 2014 года «Лукойл» находится под секторальными санкциями, введенными Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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