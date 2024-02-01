В Укрзализныце начинает работу антикоррупционный офис — Finance.ua

В Укрзализныце начинает работу антикоррупционный офис Сегодня 19:13

В АО «Укрзализныця» начинает работу антикоррупционный офис; среди его основных задач — построение эффективной внутренней антикоррупционной системы с учетом лучших мировых практик.

«В 2023 году мы уже сделали веские шаги на пути преодоления коррупции. Теперь критически важные и дорогостоящие товары закупаются через прямые договоры с производителями. Это дизельное топливо, электроэнергия, газ. Так мы избавляемся от компаний-посредников и экономим ресурсы. Кроме того, мы инициировали проверку состояния организации работы по предотвращению и обнаружению коррупции в обществе Национальным агентством по вопросам предотвращения продолжающейся коррупции», — рассказал председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

Он отметил, что компания уже сотрудничает с правоохранительными органами, НАПК в целях выявления нарушений законодательства и ликвидации скрытых коррупциогенных факторов, которые могут негативно влиять на хозяйственную деятельность и финансовое состояние.

Читайте также В НАБУ рассказали о роли криптовалют в коррупционных схемах и применении ИИ

«Кроме того мы перезагружаем направление корпоративной безопасности и запускаем работу антикоррупционного офиса», — отметил Лященко.

Руководителем антикоррупционного офиса назначена Юлия Азарина — уполномоченная по антикоррупционной деятельности АО «Укрзализныця».

Офис будет рассматривать уведомления обличителей о нарушении требований антикоррупционного законодательства и осуществлять полномочия в сфере их защиты. Кроме того, будет заниматься антикоррупционными проверками и расследованиями, будет предотвращать конфликт интересов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.