В Укрзализныце начинает работу антикоррупционный офис — Finance.ua
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В Укрзализныце начинает работу антикоррупционный офис

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В АО «Укрзализныця» начинает работу антикоррупционный офис; среди его основных задач — построение эффективной внутренней антикоррупционной системы с учетом лучших мировых практик.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
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«В 2023 году мы уже сделали веские шаги на пути преодоления коррупции. Теперь критически важные и дорогостоящие товары закупаются через прямые договоры с производителями. Это дизельное топливо, электроэнергия, газ. Так мы избавляемся от компаний-посредников и экономим ресурсы. Кроме того, мы инициировали проверку состояния организации работы по предотвращению и обнаружению коррупции в обществе Национальным агентством по вопросам предотвращения продолжающейся коррупции», — рассказал председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.
Он отметил, что компания уже сотрудничает с правоохранительными органами, НАПК в целях выявления нарушений законодательства и ликвидации скрытых коррупциогенных факторов, которые могут негативно влиять на хозяйственную деятельность и финансовое состояние.
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«Кроме того мы перезагружаем направление корпоративной безопасности и запускаем работу антикоррупционного офиса», — отметил Лященко.
Руководителем антикоррупционного офиса назначена Юлия Азарина — уполномоченная по антикоррупционной деятельности АО «Укрзализныця».
Офис будет рассматривать уведомления обличителей о нарушении требований антикоррупционного законодательства и осуществлять полномочия в сфере их защиты. Кроме того, будет заниматься антикоррупционными проверками и расследованиями, будет предотвращать конфликт интересов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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