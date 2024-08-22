В «Укргидроэнерго» дали старт строительству Каневской ГАЭС: подписана дорожная карта проекта — Finance.ua
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В «Укргидроэнерго» дали старт строительству Каневской ГАЭС: подписана дорожная карта проекта

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В «Укргидроэнерго» дали старт строительству Каневской ГАЭС: подписана дорожная карта проекта
В «Укргидроэнерго» дали старт строительству Каневской ГАЭС: подписана дорожная карта проекта, Фото: uhe.gov.ua
«Укргидроэнерго» и канадская компания Aecon подписали дорожную карту по строительству Каневской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС). Этот документ определяет ключевые этапы и задачи, которые станут основанием для реализации амбициозного проекта.
Об этом сообщили в «Укргидроэнерго».
Отмечается, что Укргидроэнерго с рабочим визитом посетили представители канадской компании Aecon и американской Aecom.
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На технических совещаниях представители Aecon, Aecom, «Укргидроэнерго» и «Укргидропроект» обсудили ключевые аспекты проекта «Строительство Каневской ГАЭС».
В частности, в вопросах финансирования проекта, осовременивания проектных решений, корректировки документации для повышения эффективности и безопасности станции.
Также представители компаний Aecon и Aecom вместе с проектировщиками посетили строительную площадку Каневской ГАЭС и осмотрели Каневскую ГЭС, где продолжается реконструкция основного оборудования.
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По итогам визита была подписана дорожная карта проекта, которая определит дальнейшие шаги в сотрудничестве между Укргидроэнерго и Aecon, закладывая основу для развития гидроэнергетики в Украине.
Дорожная карта предусматривает сотрудничество по вопросам финансирования, осовременивания проектных решений и корректировки документации с целью повышения эффективности и безопасности будущей станции.
Каневскую ГАЭС мощностью 3600 МВт начали строить еще в 1986 году, но работы были остановлены в 1991 году. Обновленный проект предполагает строительство ГАЭС мощностью до 1000 МВт, адаптированной к современному состоянию энергетической системы Украины.
По материалам:
Діло
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