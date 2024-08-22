В «Укргидроэнерго» дали старт строительству Каневской ГАЭС: подписана дорожная карта проекта — Finance.ua

В «Укргидроэнерго» дали старт строительству Каневской ГАЭС: подписана дорожная карта проекта Сегодня 12:43 — Казна и Политика

В «Укргидроэнерго» дали старт строительству Каневской ГАЭС: подписана дорожная карта проекта, Фото: uhe.gov.ua

«Укргидроэнерго» и канадская компания Aecon подписали дорожную карту по строительству Каневской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС). Этот документ определяет ключевые этапы и задачи, которые станут основанием для реализации амбициозного проекта.

Об этом сообщили в «Укргидроэнерго».

Отмечается, что Укргидроэнерго с рабочим визитом посетили представители канадской компании Aecon и американской Aecom.

Читайте также Модернизация ГАЭС: Украина и Andritz Hydro GmbH заключили договоренности о сотрудничестве

На технических совещаниях представители Aecon, Aecom, «Укргидроэнерго» и «Укргидропроект» обсудили ключевые аспекты проекта «Строительство Каневской ГАЭС».

В частности, в вопросах финансирования проекта, осовременивания проектных решений, корректировки документации для повышения эффективности и безопасности станции.

Также представители компаний Aecon и Aecom вместе с проектировщиками посетили строительную площадку Каневской ГАЭС и осмотрели Каневскую ГЭС, где продолжается реконструкция основного оборудования.

Читайте также «Укргидроэнерго» уже полгода ожидает 200 млн евро от ЕБРР и Италии для восстановления двух ГЭС

По итогам визита была подписана дорожная карта проекта, которая определит дальнейшие шаги в сотрудничестве между Укргидроэнерго и Aecon, закладывая основу для развития гидроэнергетики в Украине.

Дорожная карта предусматривает сотрудничество по вопросам финансирования, осовременивания проектных решений и корректировки документации с целью повышения эффективности и безопасности будущей станции.

Каневскую ГАЭС мощностью 3600 МВт начали строить еще в 1986 году, но работы были остановлены в 1991 году. Обновленный проект предполагает строительство ГАЭС мощностью до 1000 МВт, адаптированной к современному состоянию энергетической системы Украины.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.