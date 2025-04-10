В «Укрэнерго» рассказали, вернутся ли графики отключений летом — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В «Укрэнерго» рассказали, вернутся ли графики отключений летом

Энергетика
40
В «Укрэнерго» рассказали, вернутся ли графики отключений летом
В «Укрэнерго» рассказали, вернутся ли графики отключений летом
«Укрэнерго» планирует, что в летний сезон во время ремонтной кампании на атомных электростанциях ограничения потребления электроэнергии не будут применять, при условии, что не будет новых массированных атак на энергосистему.
Об этом во время мероприятия центра аналитических исследований DiXi Group Energy Stcurity Talks: «Энергосистема под давлением: как Украина прошла ОЗП и что впереди» сказал временно исполняющий обязанности председателя правления «Укрэнерго» Алексей Брехт.
«И лето, и следующую зиму мы планируем пройти без ограничений. С одним исключением, если обстрелов не будет, мы планируем пройти без ограничений потребления электрической энергии», — сказал Брехт.
Читайте также
По его словам, летом, когда энергоблоки атомных электростанций будут выводиться на ремонты, снижение генерации будет компенсировано дополнительным привлечением импорта электроэнергии из стран ЕС.
Напомним, что 9 апреля первые два энергоблока атомных электростанций вывели на ремонт. До конца августа компания планирует завершить работы на всех девяти энергоблоках АЭС, которые находятся под контролем Украины: Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской.
Читайте также
Заметим, для безопасной и эффективной эксплуатации ядерных реакторов отечественных АЭС требуется ежегодное проведение планово-упредительных ремонтов, включающих перегрузку ядерного топлива и обязательные регламентные работы.
Из-за дефицита генерации вследствие российской агрессии, Украина больше не может себе позволить плановые ремонты атомных станций во время отопительного сезона. Потому энергоблоки украинских АЭС зимой работают на максимуме.
Читайте также
В мае 2024 года после массированных обстрелов объектов маневровой генерации из-за разрушения тепловых и гидроэлектростанций и вывода в ремонты энергоблоков АЭС в энергосистеме возник дефицит и компания «Укрэнерго» ввела графики отключений электроэнергии. Пик ограничений пришелся на июль, когда из-за жары потребление электроэнергии существенно возросло.
Во время отопительного сезона 2024/2025 г. графики отключений для бытовых потребителей не применялись, поскольку поврежденную генерацию удалось частично восстановить, а также существенно увеличить импорт электроэнергии из соседних стран ЕС.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems