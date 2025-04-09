НКРЭКУ сохранила действующие тарифы на тепло двух киевских ТЭЦ для населения — Finance.ua
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НКРЭКУ сохранила действующие тарифы на тепло двух киевских ТЭЦ для населения

Энергетика
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НКРЭКУ сохранила действующие тарифы на тепло двух киевских ТЭЦ для населения
НКРЭКУ сохранила действующие тарифы на тепло двух киевских ТЭЦ для населения
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и комуслуг (НКРЭКУ), сохранила тариф на тепловую энергию киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» для бытовых потребителей столицы на действующем уровне 969,89 грн/Гкал на период действия военного положения и шести месяцев после его окончания.
Решение регулятора закреплено постановлением о внесении изменений в постановление НКРЭКУ от 22 декабря 2021 г. № 2728 об установлении тарифов на тепло для ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, принятое на заседании во вторник.
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После завершения указанного периода тарифы на тепло для бытовых потребителей двух теплоэлектроцентралей «Киевтеплоэнерго» будут автоматически повышены на 9,3% - до 1 059,99 грн/Гкал.
В то же время комиссия сразу повысила тарифы на тепловую энергию ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 для других категорий потребителей на 5,6%. В частности, тарифы для нужд религиозных организаций составят 2075,78 грн/Гкал, бюджетных учреждений — 2075,68 грн/Гкал, других потребителей — 2076,00 грн/Гкал.
Напомним, что штаб по ликвидации последствий военной чрезвычайной ситуации государственного уровня в электроэнергетических системах, действующий при Министерстве энергетики Украины, решил увеличить аварийный запас силовых трансформаторов у операторов системы распределения (ОСР, облэнерго) по меньшей мере вдвое.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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