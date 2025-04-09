«Центрэнерго» оценило ущерб от атак рф в €250 млн — Finance.ua
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«Центрэнерго» оценило ущерб от атак рф в €250 млн

Энергетика
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«Центрэнерго» оценило ущерб от атак рф в €250 млн
«Центрэнерго» оценило ущерб от атак рф в €250 млн
Убытки ПАО «Центрэнерго» от ударов рф по его объектам составили примерно €250 млн, однако сумма еще уточняется и может возрасти.
Об этом сообщил руководитель генкомпании Евгений Гаркавый во время брифинга в Министерстве энергетики, пишет «Интерфакс-Украина».
Весной 2024 года «Центрэнерго» стала единственной компанией, вынужденной полностью прекратить генерацию из-за массированных атак.
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«€250 млн — это сумма ущерба от российских атак, и она неокончательная», — сказал Гаркавый.
По его словам, «Центрэнерго» безвозвратно потеряло 55% мощности, равной более 2 ГВт.
«52 попадания было по двум нашим ТЭС, на длительное время мы потеряли все мощности», — добавил Гаркавый.
«Центрэнерго» оперирует двумя ТЭС — Змиевской и Трипольской, которые из-за попадания во время атак рф были лишены возможности производить электроэнергию.
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Напомним, 11 апреля 2024 года российские ракеты уничтожили Трипольскую ТЭС компании в Киевской области, а перед этим Змиевскую ТЭС в Харьковской области.
В мае прошлого года Кабинет министров выделил более 1,5 млрд грн для восстановления Змиевской и Трипольской ТЭС.
Общая стоимость восстановления Украины после вторжения россии составляет $524 млрд, свидетельствуют данные Всемирного банка.
По материалам:
Forbes.ua
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