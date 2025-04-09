«Центрэнерго» оценило ущерб от атак рф в €250 млн — Finance.ua

«Центрэнерго» оценило ущерб от атак рф в €250 млн Сегодня 16:12 — Энергетика

«Центрэнерго» оценило ущерб от атак рф в €250 млн

Убытки ПАО «Центрэнерго» от ударов рф по его объектам составили примерно €250 млн, однако сумма еще уточняется и может возрасти.

Об этом сообщил руководитель генкомпании Евгений Гаркавый во время брифинга в Министерстве энергетики, пишет «Интерфакс-Украина».

Весной 2024 года «Центрэнерго» стала единственной компанией, вынужденной полностью прекратить генерацию из-за массированных атак.

«€250 млн — это сумма ущерба от российских атак, и она неокончательная», — сказал Гаркавый.

По его словам, «Центрэнерго» безвозвратно потеряло 55% мощности, равной более 2 ГВт.

«52 попадания было по двум нашим ТЭС, на длительное время мы потеряли все мощности», — добавил Гаркавый.

«Центрэнерго» оперирует двумя ТЭС — Змиевской и Трипольской, которые из-за попадания во время атак рф были лишены возможности производить электроэнергию.

Напомним, 11 апреля 2024 года российские ракеты уничтожили Трипольскую ТЭС компании в Киевской области, а перед этим Змиевскую ТЭС в Харьковской области.

В мае прошлого года Кабинет министров выделил более 1,5 млрд грн для восстановления Змиевской и Трипольской ТЭС.

Общая стоимость восстановления Украины после вторжения россии составляет $524 млрд, свидетельствуют данные Всемирного банка.

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