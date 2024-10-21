«Госудитслужба» проверит стоимость защитных сооружений для «Центрэнерго» — Finance.ua

«Госудитслужба» проверит стоимость защитных сооружений для «Центрэнерго» Сегодня 11:44 — Казна и Политика

Инвестиции в защитные сооружения энергетической инфраструктуры более чем оправданы и требуют сегодня скорейшей реализации.

Об этом заявил член Наблюдательного совета «Центрэнерго» Владимир Величко. Вместе с тем он обратился в Госаудитслужбу и другие контролирующие органы относительно проверки условий заключения контрактов со стороны руководства электростанций и проверки качества выполненных работ по строительству вышеупомянутых сооружений в будущем.

Напомним, из открытых источников ранее стало известно, что ОАО «Центрэнерго» заказало инженерные сооружения для Змиевской и Трипольской ТЭС на общую сумму 520 млн грн. Змиевская ТЭС в Харьковской области заказала реконструкцию ВРП-330 с внедрением второго уровня системы инженерной защиты автотрансформаторов АТ-А, АТ-Б стоимостью 263 млн грн, а Трипольская ТЭС в Киевской области — реконструкцию ВРП-330/110 с внедрением второго уровня инженерной защиты автотрансформаторов 330/ 110/10 кВ стоимостью 257 млн грн. Эти подряды включают в себя также проектирование, а срок реализации проектов — до конца текущего года. Дополнительно также известно, что автотрансформаторы Трипольской ТЭС обеспечивают трансформацию электрической энергии, произведенной ТЭС, с 330 кВ до 110 кВ и выдачу в сеть Киевоблэнерго. От действующего АО 125 МВА ТРТЭС питаются потребители Киевской, частично Черкасской области и Киева.

Владимир Величко заявил, что стоимость работ по строительству защитных сооружений для 4 трансформаторов действительно составляет около 520 млн грн. «Это абсолютно рыночная цена — „Укрэнерго“ строит аналогичное сооружение по цене от 130 млн грн за одну единицу. Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры предоставляло предложения по цене более 300 млн грн за одну», — отметил он.

При этом он подчеркнул, что потеря этих трансформаторов в результате атак врага может стоить гораздо дороже. «Каждый новый трансформатор стоит около 10% дороже суммы, которую планируется потратить на защиту. И эти расходы более чем оправданы, ведь для того чтобы поврежденный трансформатор заменить, его нужно иметь на складе. Если трансформатор не подлежит восстановлению и нового нет в запасе, средний срок изготовления нового составляет один год. Например, стоимость одного автотрансформатора мощностью 125 МВА 330/110/10 на Запорожском трансформаторном заводе — около 132 млн грн с НДС, а срок производства составляет 07−12 месяцев. Китай в качестве гуманитарной помощи отдал АТ 125 МВА стоимостью 2 млн евро без НДС — они уложились в 11 месяцев, следует добавить к этому срок времени на транспортировку оборудования, кроме того практического опыта эксплуатации трансформаторов, изготовленных в Китае, у нас очень мало», — подчеркнул Величко.

Он отметил, что в случае повреждения автотрансформатора срок замены при наличии резервного может составлять до 14 суток, то есть это означает, что будет обесточен весь город и нужно будет ждать до двух недель. «Убытки зимой от обесточивания большого города не сопоставимы с затратами на трансформатор или защиту, ведь это почти полная остановка экономической жизни территории. Со своей стороны, Наблюдательный совет ПАО „Центрэнерго“ внимательно следит за реализацией этого проекта. Отмечу, что в случае срыва выполнения указанных мер, а также невыполнения поручений Президента и Правительства по защите энергетической инфраструктуры, менеджмент компании будет привлечен к ответственности», — пояснил эксперт.

УНІАН По материалам:

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