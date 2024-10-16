ЕС готов к тому, что с 2025 года Украина не будет транспортировать российский газ — еврокомиссар Сегодня 19:30 — Энергетика

Европейский Союз готов, что с 1 января 2025 года транзит российского газа через территорию Украины будет полностью остановлен.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон на пресс-конференции по итогам встречи министров ЕС, передает ERR

По ее словам, европейские запасы газа достигают 95%, и это позволит избежать дефицита и сохранить цены стабильными.

«Производство энергии из возобновляемых источников продолжает расти, а поставки газа диверсифицированы… В конце года мы увидим окончание действия соглашения о транзите газа между Газпромом и Нафтогазом. Я подтвердила министрам, что мы к этому готовы. Комиссия тесно сотрудничает с наиболее пострадавшими государствами-членами, чтобы подготовиться к сценарию нулевого транзита с 1 января 2025 года», — отметила еврокомиссар.

Она отметила, что у Центральной и Юго-Восточной Европы есть диверсифицированные варианты поставок, чтобы полностью заместить 14 млрд куб. м российского газа, все еще проходящего через Украину. СПГ-терминалы обладают достаточной мощностью, есть транспортная инфраструктура и существуют различные маршруты поставки как для СПГ, так и для трубопроводного газа.

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«Я уже говорила раньше и повторю еще раз: нет никаких оправданий, ЕС может обойтись без российского газа. Если государства-члены ЕС предпочитают продолжать импортировать российский газ, и делают это даже сверх контрактных мощностей, или если они хотят подписать новые соглашения о новых объемах, я хочу подчеркнуть: в этом нет нужды. Это политический выбор и он опасен», — подчеркнула Симсон.

Она также подчеркнула, что в Евросоюзе должно помнить, что «стоимость отношений с россией измеряется не только ценой на газ, но и потерянными в Украине жизнями».

Укрінформ По материалам:

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