Европа прекрасно обходится без газа из россии, но есть «троянский конь», — Politico Сегодня 21:20

Европа прекрасно обходится без газа из россии, но есть «троянский конь», — Politico

В конце 2024 года истекает контракт на транзит российского газа через Украину. Для большинства стран ЕС эта ситуация не проблема, но не для Австрии, Словакии и Венгрии.

ЕС составляла всего 8%, тогда как в 2021 году она превышала 40%. Издание Politico пишет, что в 2023 году доля российского трубопроводного газа в импорте энергоносителей в

Для ЕС в целом транзит газа через Украину неактуален — только около 5% импорта газа в 2023 году поступило по этому маршруту, но для Центральной и Восточной Европы этот трубопровод жизненно важен.

В текущем году Австрия сообщила, что на 98% зависит от российского газа, причем большая его часть поступает через Украину. Словакия также получила несколько миллиардов кубометров газа по трубопроводу. Венгрия получает меньше российского газа через Украину, но сильно зависит от московских энергоносителей.

Международное энергетическое агентство предупредило, что отказ от транзита российского газа через Украину составляет «ключевую неопределенность» для Европы этой зимой.

«Хотя в 2023 году транзит российского газа через Украину обеспечивал лишь небольшую долю общего спроса на газ в ЕС, прекращение транзита существенно повлияет на некоторые рынки Центральной и Восточной Европы, а также на Молдову», — говорится в сообщении.

Страны ЕС, полагающиеся на украинский трубопровод, получают российский газ по максимально низким ценам, не завися от посредников, перепродающих его по более высоким ценам. Новые контракты и новые маршруты по замене российского газа приведут к увеличению расходов.

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«Если газ будет поступать в Европу в виде СПГ, он почти наверняка окажется дороже российского трубопроводного газа», — говорит Саманта Гросс, директор Инициативы по энергетической безопасности и климату в Институте Брукингса. «Важная причина, по которой Европа так зависела от российского трубопроводного газа, состоит в том, что он был дешевым».

Словакия и Австрия уже нашли альтернативные источники газа благодаря соглашениям с такими странами, как Турция. Венгрия может покупать российский газ через Сербию. Все альтернативы имеют свою цену, будь то дороже СПГ, или, как в случае с Венгрией, зависимость от одного трубопровода, но в любом случае газ будет поступать и далее.

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Хотя потеря украинского газопровода будет наиболее остро ощущаться в Центральной и Восточной Европе, весь ЕС может ощутить «пульсирующий эффект», сказала Гросс. Поскольку существующая газовая инфраструктура работает все хуже, рынки станут более жесткими, и в случае проблем с поставками будет меньше возможностей для ошибок.

Газопровод в Украине может продолжить прокачку газа, потому что продолжаются переговоры с Азербайджаном, чтобы он заменил российский газ своим. Однако остаются вопросы, сможет ли Азербайджан добывать достаточно газа, чтобы покрыть экспорт рф, или же он будет просто выполнять роль посредника, переименовывая «российский газ» в «азербайджанский», а затем отправляя его по украинскому трубопроводу.

УНІАН По материалам:

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