Сколько электроэнергии импортирует и экспортирует Украина во время войны (инфографика) — Finance.ua

Сколько электроэнергии импортирует и экспортирует Украина во время войны (инфографика) Сегодня 07:43 — Энергетика

Сколько электроэнергии импортирует и экспортирует Украина во время войны (инфографика)

Украина после возобновления российских атак на энергетическую инфраструктуру импортировала летом рекордные объемы электроэнергии. Поскольку зимой ситуация в энергосистеме ожидается сложнее, чем когда-либо, правительство ведет переговоры с европейскими партнерами об увеличении мощности для импорта с 1,7 ГВт до 2,2 ГВт.

«Слово и дело» выяснило, сколько электроэнергии Украина покупала и продавала во время полномасштабной войны.

Импорт электроэнергии Украиной

Зимой 2021/2022 Украина импортировала электроэнергию из трех стран, больше всего из беларуси — 1 245,202 тыс. кВт/ч.

Весной и летом 2022 Украина обходилась без импорта электроэнергии. Осенью импорт шел из Молдовы и Словакии.

За зиму 2022/2023 Украина импортировала 5,334 тыс. кВт/ч из Молдовы и 202,011 тыс. кВт/ч из Словакии. Весной прошлого года Украина импортировала электроэнергию в этих же странах — 7,753 тыс. кВт/ч и 27,169 тыс. кВт/ч.

Летом Украина покупала электроэнергию у Молдовы (52,129 тыс. кВт/ч), Польши (10,210 тыс. кВт/ч) и Словакии (170,259 тыс. кВт/ч).

Осенью 2023-го импорт шел из четырех стран, самые большие объемы — в ноябре. Из Молдовы Украина импортировала 11,128 тыс. кВт/ч, из Польши — 9,318 тыс. кВт/ч, из Румынии — 21,099 тыс. кВт/ч, из Словакии — 60,160 тыс. кВт/ч.

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В декабре-январе Украина импортировала электроэнергию из четырех стран, в феврале — из пяти. За зиму из Молдовы было импортировано 19,404 тыс. кВт/ч, Польши — 70,599 тыс. кВт/ч, Румынии — 151,196 тыс. кВт/ч, Словакии — 196,609 тыс. кВт/ч, Венгрии — 2,067 тыс. кВт./ч.

Весной 2024 года после возобновления атак россии на энергетическую систему Украина импортировала электроэнергии почти вдвое больше, чем зимой: из Молдовы — 61,456 тыс. кВт/ч, Польши — 67,757 тыс. кВт/ч, Румынии — 152,599 тыс. кВт/ч, Словакии — 189,147 тыс. кВт/ч., Венгрии — 371,117 тыс. кВт/ч.

Летом импорт также был рекордным из Молдовы — 121,457 тыс. кВт/ч, Польши — 299,992 тыс. кВт/ч, Румынии — 377,982 тыс. кВт/ч, Словакии — 437,344 тыс. кВт/ч, Венгрии — 937,276 тыс. кВт/ч.

В сентябре Украина из Молдовы импортировала 16,273 тыс. кВт/ч, из Польши — 86,175 тыс. кВт/ч, из Румынии — 75,341 тыс. кВт/ч, из Словакии — 107,352 тыс. кВт/ч, из Венгрии — 152,734 тыс. кВт/ч.

Экспорт электроэнергии в страны Европы

Зимой 2021/2022 Украина продавала электроэнергию в Молдову (0,460 тыс. кВт/ч), Польшу (235,653 тыс. кВт/ч), Румынию (160,355 тыс. кВт/ч), Словакию (235,521 тыс. кВт/ч) и Венгрию (352,058 тыс. кВт/ч).

Весной 2022-го экспорт шел в Молдову (58,487 тыс. кВт/ч) и Польшу (271,841 тыс. кВт/ч). Летом украинскую электроэнергию покупали Молдова (297,902 тыс. кВт/ч), Польша (456,164 тыс. кВт/ч), Румыния (142,666 тыс. кВт/ч) и Словакия (123,042 тыс. кВт/ч).

Осенью 2022-го Украина продавала электроэнергию только в сентябре и октябре: в Молдову (146,205 тыс. кВт/ч), Польшу (158,3 тыс. кВт/ч), Румынию (117,814 тыс. кВт/ч), Словакию (156,608 тыс. кВт/ч).

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Экспорт возобновился только в апреле 2023 года. Прошлой весной Украина продала 70,286 тыс. кВт/ч Молдове, 47,970 тыс. кВт/ч Польши и 19,2 тыс. кВт/ч в Словакии. Этим же странам Украина экспортировала небольшие объемы электроэнергии летом.

Осенью 2023 года экспорт шел в Молдову (76,138 тыс. кВт/ч), Румынию (14,698 тыс. кВт/ч) и Словакию (130,652 тыс. кВт/ч).

Зимой 2023/2024 Украина экспортировала электроэнергию в Молдову (20,567 тыс. кВт/ч), Польшу (12,603 ​​тыс. кВт/ч), Румынию (21,854 тыс. кВт/ч), Словакию (11,118 тыс. кВт/ч), Венгрию (2,405 тыс.

Экспорт был также весной 2024-го: в Молдову (23,763 тыс. кВт/ч), Польшу (63,905 тыс. кВт/ч), Румынию (24,437 тыс. кВт/ч), Словакию (16,347 тыс. кВт/ч), Венгрию (41,554 тыс. кВт/ч).

Слово і Діло По материалам:

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