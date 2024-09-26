Украина увеличила поступление валюты от экспорта на 15% — Finance.ua
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Украина увеличила поступление валюты от экспорта на 15%

Валюта
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Украина увеличила поступление валюты от экспорта на 15%
Украина увеличила поступление валюты от экспорта на 15%
За 8 месяцев 2024 года Украина увеличила поступление экспортной валютной выручки на 15%.
Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук.
«Если сравнивать 8 месяцев этого года с соответствующим периодом в прошлом году, то поступления экспортной выручки в Украину выросли на 15% до 32 миллиардов долларов», — сообщил он.
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По словам заместителя главы Нацбанка, главными факторами, положительно повлиявшими на поступления, стали улучшение дисциплины экспортеров в возвращении валютной выручки и деятельность морского коридора, темпы роста экспорта товаров, благодаря которому выросли в 2024 году на 7,6%.
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Такие темпы были обусловлены увеличением объемов поставок агротоваров, а также металлургии — железных руд и других изделий из металлов.
«Без морского коридора такого результата невозможно было достичь», — добавил он.
🥇 Кстати, Украина богата и наполнена выдающимися и интересными фактами и рекордами. Все эти замечательные достижения просто невозможно уместить на одной карте, но мы попытались кое-что показать:

Интерактивная карта экономических фактов и рекордов Украины

По материалам:
Економічна Правда
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