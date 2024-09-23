НБУ увеличил чистую продажу валюты на межбанке на 11% до $826 млн — Finance.ua

НБУ увеличил чистую продажу валюты на межбанке на 11% до $826 млн Сегодня 10:44 — Валюта

НБУ увеличил чистую продажу валюты на межбанке на 11% до $826 млн

Национальный банк увеличил чистую продажу валюты на межбанковском валютном рынке в период с 16 по 20 сентября на 10,7% по сравнению с предыдущей неделей до 826,4 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

За отчетную неделю Нацбанк не покупал валюту, в то время как продал 826,4 млн долларов.

Евро НБУ не покупал и не продавал на прошлой неделе.

С начала года Нацбанк купил 119,22 млн долларов, в то время как продал 22 638,78 млн долларов.

Как сообщали «Українські Новини», за 2023 год НБУ купил на межбанке 219,85 млн долларов и продал 28 829,73 млн долларов.

Евро НБУ не покупал и не продавал в 2023 году.

В 2022 году Нацбанк купил на межбанке 3267,95 млн долларов и 110,97 млн евро, а продал 26 380,59 млн долларов и 1789,11 млн евро.

В 2021 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 3690,7 млн долларов и продал 1275,7 млн долларов.

Национальный банк ввел управляемую гибкость обменного курса с 3 октября 2023 года.

НБУ отменил все валютные ограничения для импорта работ и услуг и разрешил репатриировать «новые» дивиденды.

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Українські Новини По материалам:

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