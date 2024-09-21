ТОП-7 самых популярных резервных валют в мире — Finance.ua

ТОП-7 самых популярных резервных валют в мире Сегодня 20:15 — Валюта

ТОП-7 самых популярных резервных валют в мире

Международный валютный фонд прогнозирует, что в 2024 году общий объем валютных резервов в мире составит 11,5 триллиона долларов. Несмотря на постоянные обсуждения по поводу отказа от доллара, американская валюта продолжает удерживать лидерство среди резервных валют. Однако доллар США не единственная валюта с таким статусом.

Об этом пишет Телеканал 24 со ссылкой на данные МВФ.

Что такое резервная валюта

Это валюта, общепризнанная на международном уровне, которую центральные банки других стран используют для формирования резервов.

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Эти резервы применяются для осуществления международных платежей и поддержки национальной валюты.

Рейтинг самых популярных резервных валют

1. Доллар США — 6,8 триллиона долларов. На американскую валюту приходится 59% от всех мировых резервов.

2. Евро — 2,3 триллиона долларов или 20% от общего объема резервов.

3. Японская иена — 654,14 миллиарда долларов. На эту валюту приходится 6% мировых резервов.

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4. Фунт стерлингов — 562 миллиарда долларов, что равно 5% глобальных резервов.

5. Канадский доллар — 295 миллиардов долларов. Это 3% глобальных сбережений в резервах.

6. Австралийский доллар — 248 миллиарда долларов. На эту валюту приходится 2% общих резервов;

7. Китайский юань — 247 миллиардов долларов. Китайская валюта имеет ту же долю в резервах, как и австралийский доллар.

Еще 460 миллиардов долларов или 4% мировых резервов хранится в других валютах. В частности, резервы в швейцарских франках оценили в 22,27 миллиарда долларов.

Справка Finance.ua:

по прогнозам Министерства экономики Украины, в государственном бюджете на 2025 год заложен курс доллара на уровне 45 гривен за $1;



средний курс доллара, который закладывают в бюджеты на 2025 год руководители компаний-членов Европейской бизнес-ассоциации, составляет 44 грн/доллар;

аналитики ICU прогнозируют повышение курса доллара в конце года до 42.6 грн/$ по сравнению с предыдущим прогнозом 42.3 грн/$.



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Телеканал 24 По материалам:

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