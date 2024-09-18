Банкиры назвали риски покупки валюты на короткий срок — Finance.ua

Банкиры назвали риски покупки валюты на короткий срок Сегодня 08:05 — Валюта

Банкиры назвали риски покупки валюты на короткий срок

Хеджирование валютных рисков не следует проводить на эмоциях. Банкиры не советуют покупать валюту по максимальной цене, «когда есть ажиотажный скачок».

Об этом банкиры рассказали во время круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».

«Текущая девальвация выше инфляции, приближается к процентной ставке по срочным депозитам. Но нет смысла покупать валюту на короткие сроки, поскольку есть разница между курсом продаж и курсом покупки. Если ты сегодня купишь доллары и сегодня их же продашь, то потеряешь между двумя курсами купли/продажи. Если ты инвестируешь в валюту, это должен быть не один месяц», — считает Product Owner департамента некредитных продуктов ПУМБ Сергей Кравченко.

Он рассказал о структуре собственного портфеля вкладов.

«При текущих ставках по депозитам я вкладываю половину в гривне, а половину — в долларах. Плюс-минус», — сказал Сергей Кравченко.

Начальник управления развития Таскомбанка Полина Никифорова объяснила, почему валютные депозиты все еще пользуются спросом.

«На это есть несколько причин. Ставка по депозиту в гривне не компенсирует темпы роста курса доллара. К тому же для большинства населения конвертация в доллар США — это самый правильный способ сбережения. И последнее: в период военных действий разместить средства на счете в банке, даже под маленький процент — это безопасно», — перечислила она.

Но ждать заметного роста валютного портфеля вкладов нет оснований.

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«Сейчас нет факторов роста. Сдерживающим фактором являются действующие валютные ограничения на переводы, SWIFT, на расчеты за рубежом. Пока действуют ограничения, возможно, не будет сдвигов», — говорит начальник управления депозитных продуктов Сенс Банка Ирина Стрепетова.

Заместитель председателя правления по вопросам розничного бизнеса Коминбанка Борис Рафалович напоминает, что треть депозитов населения — это валютные депозиты, и эта доля сохранится.

«Прогноз правительства — 45 грн/$ в среднем по году, таким образом, на конец 2025 года может быть цифра больше 45. И глядя на эти тренды, украинцы продолжат думать о валюте. По нашим оценкам, в ближайшие пять лет настроения украинцев не изменятся: две трети будут размещаться в гривне, а треть — в валюте», — сказал Борис Рафалович.

Фінансовий клуб По материалам:

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