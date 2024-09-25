В бюджет-2025 заложен курс доллара в 45 гривен: почему это не прогноз — Finance.ua

В бюджет-2025 заложен курс доллара в 45 гривен: почему это не прогноз Сегодня 17:00 — Валюта

В бюджет-2025 заложен курс доллара в 45 гривен: почему это не прогноз

Кабинет Министров заложил в проект государственного бюджета на 2025 год среднегодовой курс 45 гривен за доллар. Но сейчас невозможно спрогнозировать, каким он будет.

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«Это предположение для бюджетных расчетов, но ни правительство, ни НБУ не будет устанавливать курс на таком уровне своими решениями. Поэтому в действительности прогнозировать точные значения курса гривны просто невозможно», — констатирует экономистка Центра экономической стратегии Александра Мироненко.

Напомним, правительство заложило в проект бюджета на 2025 год курс на уровне 45 грн/доллар.

Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что этот курс является исключительно расчетным.

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«Что касается курса, заложенного в бюджет, то НБУ никогда не привязывается к этому показателю, он исключительно расчетный. Для нас имеет значение фактический курс, определяемый рынком», — сказал он.

Гелетий отметил, что в НБУ всегда говорят о том, что «завышенный курс может привести к завышенным налогам на импорт, может дать возможность в результате конвертации увеличить объем международной помощи в гривневом эквиваленте».

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