В бюджет-2025 заложен курс доллара в 45 гривен: почему это не прогноз — Finance.ua

В бюджет-2025 заложен курс доллара в 45 гривен: почему это не прогноз
Кабинет Министров заложил в проект государственного бюджета на 2025 год среднегодовой курс 45 гривен за доллар. Но сейчас невозможно спрогнозировать, каким он будет.
«Это предположение для бюджетных расчетов, но ни правительство, ни НБУ не будет устанавливать курс на таком уровне своими решениями. Поэтому в действительности прогнозировать точные значения курса гривны просто невозможно», — констатирует экономистка Центра экономической стратегии Александра Мироненко.
Напомним, правительство заложило в проект бюджета на 2025 год курс на уровне 45 грн/доллар.
Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что этот курс является исключительно расчетным.
«Что касается курса, заложенного в бюджет, то НБУ никогда не привязывается к этому показателю, он исключительно расчетный. Для нас имеет значение фактический курс, определяемый рынком», — сказал он.
Гелетий отметил, что в НБУ всегда говорят о том, что «завышенный курс может привести к завышенным налогам на импорт, может дать возможность в результате конвертации увеличить объем международной помощи в гривневом эквиваленте».
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