Курсовые качели: что будет с долларом на текущей неделе — Finance.ua

Курсовые качели: что будет с долларом на текущей неделе Сегодня 16:02 — Валюта

Курсовые качели: что будет с долларом на текущей неделе

На валютном рынке Украины в последние недели наблюдалось небольшое колебание курса доллара. Эксперт прогнозирует, что в течение 24−29 сентября курсовые качели станут еще заметнее.

Некоторые банки могут выставить показатели продаж американской валюты выше 42 гривен.

Об этом информирует глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский.

Он прогнозирует, что за текущую неделю коридор колебаний курса будет 41,5−41,9 гривны.

Во вторник, 24 сентября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,20 грн (покупка) и 41,70 (продажа). Наличный курс — 41,67 (покупка) и 41,74 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,3567 грн.

Справка Finance.ua:

По прогнозу члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, передает ТСН, в 2025 году населению следует ожидать значительного обесценивания гривны. К концу текущего года средний курс будет 42,5 гривны, а уже в следующем году он может вырасти до 45 гривен.

Экономист Олег Гетьман прогнозирует постепенный рост курса доллара до 42 грн до конца года. НБУ контролирует ситуацию на межбанке, а золотовалютные резервы находятся на максимальном уровне.



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