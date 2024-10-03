Украину собираются полностью интегрировать в рынок электроэнергии ЕС — Finance.ua

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Украину собираются полностью интегрировать в рынок электроэнергии ЕС

Энергетика
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Украину собираются полностью интегрировать в рынок электроэнергии ЕС
Украину собираются полностью интегрировать в рынок электроэнергии ЕС
Народные депутаты предлагают парламенту внести ряд изменений в законы по объединению рынков электрической энергии Украины и Европейского союза.
Соответствующий законопроект № 12 087 был внесен 2 октября. Документ был разработан во исполнение обязательств Украины по имплементации европейского законодательства по Энергетическому сообществу и соглашению об ее ассоциации с ЕС.
В частности, предлагаются изменения в закон о рынке электроэнергии, которые предусматривают значительное дополнение и уточнение терминологии и ряд положений, необходимых для нормативно-правового обеспечения региональной интеграции рынков и сотрудничества на региональном уровне.
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Среди них — определение обязательности роли решений Агентства ЕС по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER) на украинском рынке электроэнергии, в частности, по вопросам функционирования межгосударственных линий электропередачи между Украиной и государствами ЕС, с возможностью их обжалования.
Также предусмотрено дополнение и уточнение задач и полномочий Нацкомиссии по регулированию сфер энергетики и коммунальных услуг регионального и двустороннего сотрудничества с ACER, Советом регуляторных органов Энергетического сообщества (ECRB) и регуляторами стран ЕС; обеспечение выполнения решений ACER и ECRB.
В украинское законодательство хотят ввести понятие общеевропейских, региональных и национальных правил, порядков, условий, методик (методологий) (terms and conditions or methodologies, TCM), применяемых и/или разрабатываемых операторами систем передачи и/или номинированными операторами рынка и утверждаемых ACER, ECRB или Нацкомиссией.
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В частности, предлагается закрепить полномочия регулятора утверждать и поддерживать актуальность перечня общеевропейских и региональных TCM, обязательность применения участниками рынка общеевропейских TCM, обязанность ОСП и номинированных операторов рынка по разработке и согласованию региональных TCM, проведения консультаций с заинтересованными сторонами и предоставления региональных TCM на утверждение регулятора.
Кроме того, проект закона определяет основные правовые, организационные и технические условия сопряжения рынков «на сутки вперед» и внутрисуточных рынков, функции, права и обязанности номинированного оператора рынка как субъекта, обеспечивающего сочетание рынков, а также требования по назначению номинированного оператора рынка; определение основных функций центрального контрагента и торгового агента.
Документ предлагает закрепить положения о возможности межгосударственного балансирования, трансграничного обмена и/или совместного использования резервов мощности для регулирования частоты, а также связанные с этим дополнительные функции, права и обязанности ОСП.
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Предусмотрено и внедрение механизма планирования готовности к рискам нарушения безопасности обеспечения электроэнергией, предотвращения и преодоления кризисов в электроэнергетике, определения Министерства энергетики компетентным органом, отвечающего за выполнение задач, связанных с предотвращением и преодолением кризисов в электроэнергетике.
Также заложены возможности внедрения механизмов обеспечения мощности для устранения проблем с достаточностью ресурсов, выявленных при их оценке.
Предлагается и усилить меры по защите потребителей, в частности путем введения концепции энергетической бедности, изменения подхода к защите уязвимых потребителей (через помощь во внедрении мер по энергоэффективности, расширение доступа к возобновляемым источникам энергии и т. п.), определение условий государственного вмешательства в установление цен на поставку электроэнергии, установление минимальные требования к счетам и платежной информации, создание инструментов сравнения предложений электропоставщиков.
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Документ предусматривает усиление роли потребителей, в частности, через расширение возможностей использования ресурсов реагирования спроса (самостоятельно, через агрегатора или предоставление услуг по гибкости), урегулирование возможности заключения договора с динамичной ценой и введение концепции общественного энергетического объединения.
По материалам:
Діло
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