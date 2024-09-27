Подготовка Украины к зиме: какую помощь обещали союзники для восстановления энергетики — Finance.ua

Подготовка Украины к зиме: какую помощь обещали союзники для восстановления энергетики Сегодня 19:14 — Энергетика

Подготовка Украины к зиме: какую помощь обещали союзники для восстановления энергетики

Объекты энергетической инфраструктуры Украины за время полномасштабной войны пережили более тысячи российских атак. Начавшиеся в конце марта обстрелы были особенно разрушительными — Украина потеряла 9 ГВт мощности, которые до зимы восстановить невозможно. Разрушены все теплоэлектростанции и значительная часть ГЭС. Кроме того, заявил президент Владимир Зеленский, россияне планируют атаки и на атомные станции. «Слово и дело» предлагает из инфографики узнать, какую помощь для восстановления инфраструктуры в этом году предложили союзники.

Чаще всего союзники оказывают помощь Украине через Фонд поддержки энергетики, созданный в апреле 2022 г. для восстановления инфраструктуры. Донорами фонда могут быть как отдельные страны, так и международные компании, организации. Средства предоставляются в виде грантов.

Помощь через фонд, начиная с конца марта, выделили:

Нидерланды (45 млн евро),

Великобритания (23 млн евро),

Германия (50 млн евро),

Швеция (42,5 млн евро),

Дания (10,1 млн евро),

Австралия (12,3 млн евро),

Австрия (5 млн евро),

Исландия (0,7 млн ​​евро),

Эстония (0,4 млн евро).

США выделили Украине более 730 млн долларов на восстановление энергетики: средства предназначены для ремонта инфраструктуры, расширения производства электроэнергии, инвестиций в частный сектор и защиты объектов.

От Европейского банка реконструкции и развития Украина должна получить 300 млн евро: средства пойдут государственным энергетическим компаниям Укрэнерго, Укргидроэнерго и Укрнафте на восстановление генерирующих мощностей и инфраструктуры, а также на строительство новой децентрализованной генерации.

Грантовые средства на восстановление объектов энергетики также выделили: Великобритания (более 30 млн евро), Евросоюз (около 115 млн евро), Нидерланды (209,5 млн евро), Германия (45 млн евро), Швеция (40 млн евро), Норвегия (100 млн евро), Франция (60 млн евро), Литва (более 50 млн евро), Всемирный банк (47 млн ​​евро), Бельгия (20 млн евро), Дания (16,9 млн евро), Канада (13 млн евро), Хорватия (5 млн евро).

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Евросоюз также выделял 100 млн на ремонтные работы и генерацию из возобновляемых источников, 60 млн гуманитарной помощи — в частности, на обустройство пунктов обогрева и обогреватели. Украина кроме этого получила более 10 тысяч генераторов и трансформаторов.

Германия на покупку оборудования предоставила 70 млн евро в виде грантов на покупку оборудования и 30,4 млн евро кредита на реконструкцию одной из подстанций.

Британия предоставила около 210 млн евро кредита для финансирования поставок ядерных материалов — обогащенного и природного гексафторида урана.

Слово і Діло По материалам:

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