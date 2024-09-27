Как будет жить Киев в случае блэкаута: ответ Киевсовета — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как будет жить Киев в случае блэкаута: ответ Киевсовета

Энергетика
1
Как будет жить Киев в случае блэкаута: ответ Киевсовета
Как будет жить Киев в случае блэкаута: ответ Киевсовета
Даже при самом плохом сценарии зимой в Киеве будут работать котельные, больницы и бюветы.
Об этом сообщил депутат Киевсовета Олег Костюшко в эфире Киев24.
«Сегодня критические объекты, к которым относятся котельные, помпы, больницы, не будут отключаться вообще. Если будет техническая возможность, их не будут отключать», — заявил Костюшко.
Читайте также
Депутат Киевсовета также добавил, что основные котельные и узлы водоснабжения имеют дополнительное оборудование, уровень защиты и генераторы.
«Если даже долгое время не будет электричества, они все равно будут работать на альтернативных элементах питания», — сказал Костюшко.
Читайте также
Ранее мэр города Виталий Кличко отметил, что Киев активно готовится к отопительному сезону. В частности, город компенсирует ОСМД и ЖСК 75% стоимости альтернативных источников питания и энергоэффективного оборудования. По словам мэра, с середины мая продолжаются гидравлические испытания тепловых сетей.
Он сообщил, что в планах столичных властей отремонтировать более 150 теплоисточников, более 200 котлов, а также насосное оборудование.
Читайте также
Мэр Киева подчеркнул, что все котельные города, где это позволяет мощность, уже оснащены генераторами для бесперебойной работы. Работают специалисты и над тем, чтобы оборудовать генераторами более мощные теплоисточники. Также город дополнительно будет иметь еще более 50 передвижных миникотельных, которые будут расположены в столичных больницах, роддомах, на важных социальных объектах.
По материалам:
Главком
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.