Как будет жить Киев в случае блэкаута: ответ Киевсовета — Finance.ua

Как будет жить Киев в случае блэкаута: ответ Киевсовета Сегодня 10:15 — Энергетика

Как будет жить Киев в случае блэкаута: ответ Киевсовета

Даже при самом плохом сценарии зимой в Киеве будут работать котельные, больницы и бюветы.

Об этом сообщил депутат Киевсовета Олег Костюшко в эфире Киев24.

«Сегодня критические объекты, к которым относятся котельные, помпы, больницы, не будут отключаться вообще. Если будет техническая возможность, их не будут отключать», — заявил Костюшко.

Депутат Киевсовета также добавил, что основные котельные и узлы водоснабжения имеют дополнительное оборудование, уровень защиты и генераторы.

«Если даже долгое время не будет электричества, они все равно будут работать на альтернативных элементах питания», — сказал Костюшко.

Ранее мэр города Виталий Кличко отметил, что Киев активно готовится к отопительному сезону. В частности, город компенсирует ОСМД и ЖСК 75% стоимости альтернативных источников питания и энергоэффективного оборудования. По словам мэра, с середины мая продолжаются гидравлические испытания тепловых сетей.

Он сообщил, что в планах столичных властей отремонтировать более 150 теплоисточников, более 200 котлов, а также насосное оборудование.

Мэр Киева подчеркнул, что все котельные города, где это позволяет мощность, уже оснащены генераторами для бесперебойной работы. Работают специалисты и над тем, чтобы оборудовать генераторами более мощные теплоисточники. Также город дополнительно будет иметь еще более 50 передвижных миникотельных, которые будут расположены в столичных больницах, роддомах, на важных социальных объектах.

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