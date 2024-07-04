Блэкаут в Украине: квартиры выше 9 этажа могут остаться без отопления, — эксперт — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Блэкаут в Украине: квартиры выше 9 этажа могут остаться без отопления, — эксперт

Энергетика
35
Блэкаут в Украине: квартиры выше 9 этажа могут остаться без отопления, — эксперт
Блэкаут в Украине: квартиры выше 9 этажа могут остаться без отопления, — эксперт
Отключение электроэнергии станет серьезной проблемой для отопления многоэтажных домов, особенно для потребителей, чьи квартиры расположены выше 9 этажа.
Об этом предупредил глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире телеканала «Киев24».
Игнатьев объяснил, что отопление будет подаваться, но есть два ключевых вопроса: откуда будет генерироваться тепло и как его будут доставлять на верхние этажи многоэтажек. До 9 этажа давления от тепловых станций, таких как Киевская ТЭЦ-5, будет достаточно. Однако для этажей выше 9-го могут возникнуть сложности, отмечает эксперт.

Читайте также: Автономное электропитание: какие есть варианты и какой выбрать

По его мнению, для обеспечения теплом верхних этажей потребуются дополнительные генераторы для насосных групп. Это, со своей стороны, может привести к панике на рынке генераторов и горюче-смазочных материалов.
«Но я также думаю, что это приведет к панике на рынке. На рынке очередь за генераторами стоит уже на год вперед. Во-вторых, паника может возникнуть на горюче-смазочные материалы, на АЗС. Поскольку вы понимаете, какой объем топлива необходим для того, чтобы обеспечить эти генераторы и выдачу электроэнергии по домам», — резюмировал эксперт.

Читайте нтакже: Удары по энергосистеме: что может сделать Украина, чтобы обезопасить себя от блэкаутов

В Укрэнерго рассказали, что ситуация с энергетикой улучшится в августе после того, как закончится плановый ремонт энергоблоков АЭС.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.