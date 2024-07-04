Блэкаут в Украине: квартиры выше 9 этажа могут остаться без отопления, — эксперт Сегодня 07:11 — Энергетика

Блэкаут в Украине: квартиры выше 9 этажа могут остаться без отопления, — эксперт

Отключение электроэнергии станет серьезной проблемой для отопления многоэтажных домов, особенно для потребителей, чьи квартиры расположены выше 9 этажа.

Об этом предупредил глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире телеканала «Киев24».

Игнатьев объяснил, что отопление будет подаваться, но есть два ключевых вопроса: откуда будет генерироваться тепло и как его будут доставлять на верхние этажи многоэтажек. До 9 этажа давления от тепловых станций, таких как Киевская ТЭЦ-5, будет достаточно. Однако для этажей выше 9-го могут возникнуть сложности, отмечает эксперт.

По его мнению, для обеспечения теплом верхних этажей потребуются дополнительные генераторы для насосных групп. Это, со своей стороны, может привести к панике на рынке генераторов и горюче-смазочных материалов.

«Но я также думаю, что это приведет к панике на рынке. На рынке очередь за генераторами стоит уже на год вперед. Во-вторых, паника может возникнуть на горюче-смазочные материалы, на АЗС. Поскольку вы понимаете, какой объем топлива необходим для того, чтобы обеспечить эти генераторы и выдачу электроэнергии по домам», — резюмировал эксперт.

В Укрэнерго рассказали, что ситуация с энергетикой улучшится в августе после того, как закончится плановый ремонт энергоблоков АЭС.

Фокус По материалам:

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