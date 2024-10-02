Большинство украинцев положительно оценивают действия власти в борьбе с энергетическим кризисом — опрос — Finance.ua
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Большинство украинцев положительно оценивают действия власти в борьбе с энергетическим кризисом — опрос

Энергетика
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Большинство украинцев положительно оценивают действия власти в борьбе с энергетическим кризисом — опрос
Большинство украинцев положительно оценивают действия власти в борьбе с энергетическим кризисом — опрос
64% опрошенных украинцев на момент проведения опроса имели стабильные поставки электроэнергии, еще около 30% отметили минимальные отключения. 4% сталкиваются с отключениями часто, еще 1% - постоянно.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг, проведенного 20−23 сентября 2024 года.
Среди регионов наихудшая ситуация в восточных областях: 13% опрошенных жителей отмечают частые отключения.
Около 90% респондентов планируют провести осенне-зимний период 2024 года на своем постоянном месте жительства. Переместиться планируют около 10%: 4% в пределах области, 3% в пределах страны, 2% за границу. О планах перемещения чаще говорят младшие опрошенные и жители Востока.
Среди мер власти по улучшению ситуации в украинской энергетике, опрошенные украинцы наиболее проинформированы о восстановлении разрушенных энергообъектов (50%), привлечении средств и энергетического оборудования от международных партнеров (38%) и усилении защиты энергообъектов (36%).
О развитии распределенной генерации и увеличении импорта электроэнергии проинформированы 19−20% опрошенных. Ни об одной из мер не знают 8%. Младшие группы больше информированы о мерах, направленных на улучшение энергетической ситуации.
Эффективными действия властей по улучшению ситуации в энергетике считают 66% респондентов:
  • 12% считают их вполне эффективными,
  • 54% - скорее эффективными.
Неэффективными действия считают 30% (23% оценили их как скорее неэффективные, 7% вовсе не неэффективны).
По материалам:
Finance.ua
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