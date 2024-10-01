Нацкомиссия одобрила повышение максимальных цен на электроэнергию — Finance.ua

Нацкомиссия одобрила повышение максимальных цен на электроэнергию Сегодня 16:03 — Энергетика

Нацкомиссия одобрила повышение максимальных цен на электроэнергию

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании 1 октября одобрила проект постановления «О предельных ценах на рынке „на сутки вперед“, внутрисуточном рынке и балансирующем рынке».

Максимальные цены на рынке «на сутки вперед» и «внутрисуточном рынке» предложили повысить с 31 октября до следующих уровней:

с 00:00 до 07:00 — 5 600,00 грн/МВт·ч;

с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 — 6 900,00 грн/МВт·ч;

с 17:00 до 23:00 — 9 000,00 грн/МВт·ч;

минимальная предельная цена — 10,00 грн/МВтч.

Предложены максимальные цены на «балансирующем рынке»:

с 00:00 до 07:00 — 6 600,00 грн/МВт·ч;

с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 — 8 250,00 грн/МВт·ч;

с 17:00 до 23:00 — 10 000,00 грн/МВт·ч;

минимальная предельная цена — 0,01 грн/МВт·ч.

Причина пересмотра граничных цен, согласно объяснению НКРЭКУ, заключается в необходимости обеспечить условия для коммерческого импорта электроэнергии из стран Европы с целью покрытия возможного дефицита мощности в осенне-зимний период во время российских атак на энергосистему.

Решение не повлияет на фиксированный уровень цен на электроэнергию для населения, заверили в НКРЭКУ.

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Просмотр «прайс-кепов» позволит повысить ликвидность на рынке электроэнергии, что позволит генерирующим компаниям получить средства на проведение ремонтных работ и восстановление оборудования из-за постоянных российских обстрелов, говорится в обосновании проекта постановления НКРЭКУ.

В апреле этого года регулятор планировал отменить так называемые прайс-кепы на рынке на сутки вперед и внутрисуточном рынке. Но от этого предложения отказались, а с 1 июня Нацкомиссия повысила предельные цены.

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