Нацкомиссия одобрила повышение максимальных цен на электроэнергию — Finance.ua

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Нацкомиссия одобрила повышение максимальных цен на электроэнергию

Энергетика
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Нацкомиссия одобрила повышение максимальных цен на электроэнергию
Нацкомиссия одобрила повышение максимальных цен на электроэнергию
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании 1 октября одобрила проект постановления «О предельных ценах на рынке „на сутки вперед“, внутрисуточном рынке и балансирующем рынке».
Максимальные цены на рынке «на сутки вперед» и «внутрисуточном рынке» предложили повысить с 31 октября до следующих уровней:
  • с 00:00 до 07:00 — 5 600,00 грн/МВт·ч;
  • с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 — 6 900,00 грн/МВт·ч;
  • с 17:00 до 23:00 — 9 000,00 грн/МВт·ч;
  • минимальная предельная цена — 10,00 грн/МВтч.
Предложены максимальные цены на «балансирующем рынке»:
  • с 00:00 до 07:00 — 6 600,00 грн/МВт·ч;
  • с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 — 8 250,00 грн/МВт·ч;
  • с 17:00 до 23:00 — 10 000,00 грн/МВт·ч;
  • минимальная предельная цена — 0,01 грн/МВт·ч.
Причина пересмотра граничных цен, согласно объяснению НКРЭКУ, заключается в необходимости обеспечить условия для коммерческого импорта электроэнергии из стран Европы с целью покрытия возможного дефицита мощности в осенне-зимний период во время российских атак на энергосистему.
Решение не повлияет на фиксированный уровень цен на электроэнергию для населения, заверили в НКРЭКУ.
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Просмотр «прайс-кепов» позволит повысить ликвидность на рынке электроэнергии, что позволит генерирующим компаниям получить средства на проведение ремонтных работ и восстановление оборудования из-за постоянных российских обстрелов, говорится в обосновании проекта постановления НКРЭКУ.
В апреле этого года регулятор планировал отменить так называемые прайс-кепы на рынке на сутки вперед и внутрисуточном рынке. Но от этого предложения отказались, а с 1 июня Нацкомиссия повысила предельные цены.
По материалам:
Forbes.ua
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