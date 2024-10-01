Укрэнерго прогнозирует незначительные ограничения электричества зимой — Finance.ua

Укрэнерго прогнозирует незначительные ограничения электричества зимой
При низких температурах (минус 10−15 градусов) энергетики могут применять одну очередь в графиках отключений в утренние и вечерние часы. В теплую погоду Украина сможет пройти отопительный сезон без отключений.
Об этом сообщил и.о. главы правления НЭК «Укрэнерго» Алексей Брехт на выездном заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг 30 сентября, передает Укринформ.
Он отметил, что Укрэнерго подготовило обновленный прогнозный баланс на осенне-зимний период. «Этот документ предусматривает, что в трех месяцах — декабрь, январь и февраль — нас могут ожидать определенные незначительные ограничения в потреблении электроэнергии», — сказал Брехт.
По его словам, потребность ограничивать потребление может возникнуть в утренние и вечерние часы в рабочие дни.
«При температуре, которая будет „нулевой“ или будет характеризироваться положительными значениями, мы будем проходить этот период без ограничений. Если говорить о температуре минус 10−15 градусов, то ограничения возможны. Но они не должны достигать более 1−1,5 ГВт, что соизмеримо с одной очередью в графиках отключений», — заметил Брехт.
Глава Укрэнерго подчеркнул, что компания отрабатывает механизмы для компенсации дефицита в энергосистеме, одним из таких механизмов является импорт. По словам Брехта, речь идет о потенциальной возможности увеличения мощности сечения на 300 МВт — до 2 ГВт.
Второй механизмом преодоления дефицита — аварийная помощь. Рассматривается также и восстановление и строительство новой генерации.
«По предварительным оценкам, реальных объектов, которые могут быть введены в эксплуатацию или отремонтированы в этом году, это около 500 МВт мощностей. Из них половина — объекты распределенной генерации», — сообщил Брехт.
Еще 250 МВт мощностей может предоставить энергосистеме строительство плавучих электростанций.
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