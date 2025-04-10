Этот отопительный сезон стал самым сложным, — Минэнерго Сегодня 10:13 — Энергетика

Этот отопительный сезон стал самым сложным, — Минэнерго

Осенне-зимний период 2024—2025 был самым сложным для энергетического сектора Украины с начала полномасштабного вторжения россии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко на брифинге по итогам осенне-зимнего периода 2024−2025 годов.

«Не было массовых отключений для бытовых потребителей, несмотря на высокую интенсивность массированных и ежедневных точечных ударов по энергетике. Даже после самых масштабных ударов энергетики быстро возобновляли энергоснабжение — и через несколько дней ограничений не было. А с января никаких ограничений электроснабжения для населения вовсе не применялось», — сказал он.

По его словам, этот отопительный сезон стал самым сложным. За три года полномасштабной войны было повреждено более 63 тысяч объектов энергетической инфраструктуры. Только в 2024 году массированные удары и ежедневные обстрелы объектов энергетической инфраструктуры привели к потере около 10 ГВт генерирующей мощности.

Он также отметил, что в течение отопительного сезона, с 17 ноября 2024 года по март 2025 года совершено девять массированных атак на энергосистему Украины. Самая мощная из них — 13 декабря, когда энергетическую инфраструктуру одновременно атаковали более 300 средств поражения.

Кроме того, несмотря на интенсивность ударов, энергетики смогли восстановить около 60% поврежденной генерации.

УНІАН По материалам:

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