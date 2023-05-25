В Укрэнерго рассказали, когда Украина сможет возобновить экспорт электричества — Finance.ua

В Укрэнерго рассказали, когда Украина сможет возобновить экспорт электричества Сегодня 11:45 — Энергетика

В Укрэнерго рассказали, когда Украина сможет возобновить экспорт электричества

Глава оператора Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что, возможно, после пересмотра баланса энергосистемы на следующей неделе Украина сможет возобновить экспорт электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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Кудрицкий подчеркнул, что решение об остановке экспорта электроэнергии в Европу не является аналогом того решения, которое было принято 11 октября прошлого года. Тогда из-за начала обстрелов экспорт электроэнергии был полностью прекращен на неопределенный срок, а в энергосистеме почти постоянно был дефицит мощности.

Приостановка экспорта электроэнергии — это временное, ситуативное решение, которое Укрэнерго приняло для обеспечения поставки электроэнергии украинским потребителям и бизнесу.

«Мы ожидаем, что с выходных или на следующей неделе будет пересмотрен баланс и, возможно, экспорт возобновится в определенных ограниченных объемах», — рассказал глава Укрэнерго.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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