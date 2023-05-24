Украина прекратила экспорт электричества в соседние страны — Finance.ua

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Украина прекратила экспорт электричества в соседние страны

Энергетика
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Украина прекратила экспорт электричества в соседние страны
Украина прекратила экспорт электричества в соседние страны
Украина прекратила экспорт электричества в соседние страны из-за необходимости покрытия собственного потребления внутри страны.
Как сообщает НЭК «Укрэнерго», импорт и экспорт электрической энергии пока не осуществляется.
«Отсутствие экспорта электроэнергии из Украины связано с необходимостью покрыть внутренние потребности страны в потреблении в течение всех суток и обеспечить резервы на вечерние часы максимального потребления», — говорится в сообщении.
В энергокомпании подчеркивают, что для стабильной работы энергосистемы в вечерние часы, а именно с 19:00 до 22:00, нужно экономно и рационально потреблять электрическую энергию.
«Перенесите по возможности потребление на утро, день или ночь, уменьшите пользование мощными электроприборами именно в вечерние часы. Тогда диспетчерам „Укрэнерго“ будет легче в эти часы наибольшего потребления держать баланс между производством и потреблением электроэнергии», — просят «Укрэнерго».
Как уверяют в компании, сейчас производимой электроэнергии хватает для покрытия потребностей потребителей.
«Имеющиеся ресурсы воды позволяют гидроэлектростанциям работать на протяжении всех суток, а также увеличивать свою генерацию для покрытия утренних и вечерних пиков потребления, для чего также максимально привлекаются имеющиеся в системе мощности тепловых электростанций. Однако постепенно снижается половодье, что будет влиять на работу гидроэлектростанций. В дневные часы активно работают солнечные и ветровые электростанции. Постепенно выходят в ремонт энергоблоки атомных и тепловых электростанций», — добавили в «Укрэнерго».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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