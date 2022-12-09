В Укрэнерго рассказали, когда смогут вернуться к плановым отключениям — Finance.ua

В Укрэнерго рассказали, когда смогут вернуться к плановым отключениям Сегодня 17:02 — Энергетика

В Укрэнерго рассказали, когда смогут вернуться к плановым отключениям

На данный момент уровень энергопотребления значительно превышает уровень генерации. Поэтому главная задача энергетиков — уменьшить дефицит электроэнергии на уровень, который был до последней массированной атаки. Только тогда будет возможность вернуться к плановым отключениям.

Об этом во время брифинга сообщил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Он предположил, что на это нужно еще несколько дней.

"Дефицит мощности есть круглосуточно, и это означает, что отключения должны быть круглосуточно. Мы определяем прогнозируемый дефицит в каждый час следующих суток, и далее этот дефицит мы распределяем по областям пропорционально их потреблению. Далее облэнерго вместе с военно-гражданскими администрациями составляют соответствующие списки ограничений.

Когда дефицит слишком велик, как после ракетной атаки, то лимиты, вводимые в области, — в них область не укладывается. Тогда операторы энергосистемы, то есть Укрэнерго, вынуждены вводить графики дополнительных отключений, потому что в энергосистеме нужного объема генерации физически нет, систему надо балансировать. Если она будет несбалансированной, то полностью может коллапсировать", — сообщил Кудрицкий.

Потому дополнительные отключения вводятся тогда, когда потребление превосходит производство электроэнергии.

Сейчас главная задача оператора — уменьшение дефицита электроэнергии до тех показателей, чтобы облэнерго смогли в плановом режиме каждые 4 часа отключать от энергоснабжения разные очереди потребителей. Только тогда плановые графики отключений будут соблюдены.

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"Проблема уменьшения дефицита связана сейчас с возобновлением генерирующих мощностей в Украине. То есть это ТЭС и ГЭС. АЭС находятся сейчас в работе, поддерживают энергосистему. Но атомная генерация как до вторжения обеспечивала около половины потребностей страны, так и сейчас.

На самой атомной генерации мы не можем покрыть потребление наших домохозяйств и предприятий. Нам требуются и другие виды генерации, а они сильно повреждены. Все ТЭС и почти все ГЭС получили повреждения после атак.

Я думаю, что через несколько дней мы достигнем того предела, когда можно будет четко всем соблюдать плановые графики отключений по областям, которые вводят облэнерго", — отметил Кудрицкий.

УНН По материалам:

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