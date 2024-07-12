В Укрэнерго прогнозируют, что в сентябре-октябре не будет длительных отключений света — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Укрэнерго прогнозируют, что в сентябре-октябре не будет длительных отключений света

Энергетика
44
В Укрэнерго прогнозируют, что в сентябре-октябре не будет длительных отключений света
В Укрэнерго прогнозируют, что в сентябре-октябре не будет длительных отключений света
Ситуация в украинской энергосистеме постепенно начнет улучшаться в конце июля.
Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
«Когда жара спадет (мы ожидаем, что это будет происходить ближе к 20-м числам июля) и также будет вскоре определенное увеличение доступной нам генерации в энергосистеме — ситуация начнет улучшаться. Она не улучшится магическим образом за один день или один час. Но она будет постепенно улучшаться, и мы будем с вами наблюдать тренд по улучшению с конца июля, как мы и прогнозировали», — сказал он.
Читайте также
Как прогнозирует чиновник, в августе ситуация в энергосистеме также улучшится.
«И в сентябре-октябре даже есть неплохие шансы избегать отключений. По крайней мере, таких массированных и повторяющихся, как у нас в июле. То есть, нужно еще некоторое время, уже не столь длительное, потерпеть — и мы увидим определенное улучшение ситуации в энергосистеме», — отметил он.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.