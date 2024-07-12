В Укрэнерго прогнозируют, что в сентябре-октябре не будет длительных отключений света — Finance.ua

В Укрэнерго прогнозируют, что в сентябре-октябре не будет длительных отключений света Сегодня 10:45 — Энергетика

В Укрэнерго прогнозируют, что в сентябре-октябре не будет длительных отключений света

Ситуация в украинской энергосистеме постепенно начнет улучшаться в конце июля.

Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Когда жара спадет (мы ожидаем, что это будет происходить ближе к 20-м числам июля) и также будет вскоре определенное увеличение доступной нам генерации в энергосистеме — ситуация начнет улучшаться. Она не улучшится магическим образом за один день или один час. Но она будет постепенно улучшаться, и мы будем с вами наблюдать тренд по улучшению с конца июля, как мы и прогнозировали», — сказал он.

Как прогнозирует чиновник, в августе ситуация в энергосистеме также улучшится.

«И в сентябре-октябре даже есть неплохие шансы избегать отключений. По крайней мере, таких массированных и повторяющихся, как у нас в июле. То есть, нужно еще некоторое время, уже не столь длительное, потерпеть — и мы увидим определенное улучшение ситуации в энергосистеме», — отметил он.

Укрінформ По материалам:

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