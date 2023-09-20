В Укрэнерго призвали бизнесменов приобрести генераторы — Finance.ua

В Укрэнерго призвали бизнесменов приобрести генераторы Сегодня 19:14 — Энергетика

В Укрэнерго призвали бизнесменов приобрести генераторы

Укрэнерго обратилось к украинским бизнесменам с просьбой заблаговременно приобрести генераторы. Такое решение связано с возможными рисками подготовки энергосистемы к зимнему периоду.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора со ссылкой на председателя правления НЭК Владимира Кудрицкого.

По сообщению, при возникновении дефицита электричества в стране, Укрэнерго доведет до регионов лимиты потребления. Но кого, в какой момент и на сколько будут выключать, будут решать облэнерго. Однако, по мнению энергетиков, важно, чтобы подготовились как потребители, так и бизнес.

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«Всем, кто имеет возможность приобрести автономные источники питания: генераторы, аккумуляторы — важно это сделать. В зависимости от размера бизнеса также стоит произвести расчеты — импортируемая электроэнергия будет стоить дешевле, чем производимая с помощью генератора», — говорится в сообщении.

Однако по словам Владимира Кудрицкого, делать самые плохие прогнозы по развитию событий зимой не стоит. Но заблаговременная подготовка к непредвиденным последствиям со стороны рф крайне необходима.

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«Еще раз хочу подчеркнуть: негативные сценарии — это не факт и не точный прогноз. Это риски, к которым мы все должны быть готовы. Наша общая готовность реагировать на любые сценарии — фактор не меньше, чем плотное ПВО», — заявил он на встрече с компаниями-членами Европейской бизнес-ассоциации (EBA).

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