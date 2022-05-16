В Украину завезли уже 80 тысяч бесплатно растаможенных авто — Finance.ua
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В Украину завезли уже 80 тысяч бесплатно растаможенных авто

Сегодня 08:31Личные финансы
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В Украину завезли уже 80 тысяч бесплатно растаможенных автоВ Украину завезли уже 80 тысяч бесплатно растаможенных авто
По состоянию на 14 мая в Украину ввезли 80 тысяч автомобилей в рамках закона о бесплатном растаможивании авто из ЕС.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил первый заместитель главы Государственной таможенной службы Александр Щуцкий.
«С момента принятия закона о нулевой пошлине в Украину было завезено 80 тыс. транспортных средств для собственного пользования», — сообщил Щуцкий.
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По его словам, это создает большие пробки на границе, мешает пересечению границы товарами, в которых нуждается армия, и завозу гуманитарной помощи. А еще — спровоцировало топливный кризис, «который сейчас мы разгребаем».
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Щуцкий отметил, что средняя цена большинства ввезенных авто по нулевой ставке колеблется в пределах 5 — 10 тыс. евро.
«На данный момент средняя стоимость большинства завозимого транспорта — 5 — 10 тыс. евро. И где-то 30% — это автомобили премиум-класса, стоимостью от 20 тыс. евро и выше», — отметил он.

Справка Finance.ua:

  • 24 марта 2022 года принят Закон № 2142-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об усовершенствовании законодательства на период действия военного положения», которым предусмотрено освобождение от уплаты таможенных платежей для физических лиц при ввозе транспортных средств;
  • в соответствии с распоряжением правительства от 3 мая № 354-р, перемещение транспортных средств, приобретенных за пределами таможенной территории Украины гражданами Украины, разрешено через таможенную границу в пунктах пропуска «Устилуг», «Грушев» на границе с Польшей и в пункте пропуска «Малый Березный» на границе со Словакией.

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По материалам: Укрінформ
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