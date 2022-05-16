В Украину завезли уже 80 тысяч бесплатно растаможенных авто — Finance.ua

В Украину завезли уже 80 тысяч бесплатно растаможенных авто

Сегодня 08:31 — Личные финансы

В Украину завезли уже 80 тысяч бесплатно растаможенных авто

По состоянию на 14 мая в Украину ввезли 80 тысяч автомобилей в рамках закона о бесплатном растаможивании авто из ЕС.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил первый заместитель главы Государственной таможенной службы Александр Щуцкий.

«С момента принятия закона о нулевой пошлине в Украину было завезено 80 тыс. транспортных средств для собственного пользования», — сообщил Щуцкий.

Читайте также Стало известно, сколько автомобилей приобрели украинцы в апреле

По его словам, это создает большие пробки на границе, мешает пересечению границы товарами, в которых нуждается армия, и завозу гуманитарной помощи. А еще — спровоцировало топливный кризис, «который сейчас мы разгребаем».

Щуцкий отметил, что средняя цена большинства ввезенных авто по нулевой ставке колеблется в пределах 5 — 10 тыс. евро.

«На данный момент средняя стоимость большинства завозимого транспорта — 5 — 10 тыс. евро. И где-то 30% — это автомобили премиум-класса, стоимостью от 20 тыс. евро и выше», — отметил он.

Справка Finance.ua:

24 марта 2022 года принят Закон № 2142-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об усовершенствовании законодательства на период действия военного положения», которым предусмотрено освобождение от уплаты таможенных платежей для физических лиц при ввозе транспортных средств;

в соответствии с распоряжением правительства от 3 мая № 354-р, перемещение транспортных средств, приобретенных за пределами таможенной территории Украины гражданами Украины, разрешено через таможенную границу в пунктах пропуска «Устилуг», «Грушев» на границе с Польшей и в пункте пропуска «Малый Березный» на границе со Словакией.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.