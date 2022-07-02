В Украину за сутки вернулись почти 41 тыс. человек: какова ситуация в пунктах пропуска на западной границе — Finance.ua

В Украину за сутки вернулись почти 41 тыс. человек: какова ситуация в пунктах пропуска на западной границе
За прошедшие сутки, 1 июля, западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 78 тысяч человек и более 17 тысяч транспортных средств.
Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины — Западная граница.
Известно, что из Украины за прошедшие сутки выехали более 37 тысяч человек. В частности, более 21 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдову.
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В то время как в Украину за прошедшие сутки почти 41 тысяча человек, более 37 тысяч из них — граждане Украины.
Также отмечают, что 1 июля был оформлен 71 грузовик с гуманитарной помощью.
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