Из-за отмены бесплатного растаможивания в Украине резко подорожают автомобили с пробегом — Finance.ua

Из-за отмены бесплатного растаможивания в Украине резко подорожают автомобили с пробегом Сегодня 05:33 — Технологии&Авто

С 9 апреля по 30 июня украинцы смогли растаможить бесплатно 236 792 автомобиля. В общей сложности сэкономлено 26,1 млрд гривен таможенных платежей. После окончания нулевого растаможивания автомобили в Украине могут значительно подорожать.

Такое мнение в эфире Украинского радио высказал эксперт аналитического центра «Институт законодательных идей» Тарас Рябченко.

«Теперь гражданам придется ввозить автомобили на территорию Украины для собственных нужд с наценкой в 30% и более. Что касается ввоза автомобилей для фронта, то здесь остался механизм ввоза через гуманитарную помощь. Вместе с тем, в этом случае потребуется большее количество документов, и это все усложняет», — говорит Рябченко.

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Эксперт добавил, что сейчас возвращаются довоенные ставки налогов, то есть 20% НДС и 10% пошлины.

«Если человек покупает авто на энную сумму, то следует добавить налоги, которые он должен был бы заплатить до войны», — подытожил он.

Для сравнения, с начала 2022 года свои первые регистрационные номера получили 17,8 тыс. новых легковых автомобилей, что почти в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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MMR По материалам:

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