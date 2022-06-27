В Украину массово везут авто на «еврономерах»: на границе километровые очереди — Finance.ua

В Украину массово везут авто на «еврономерах»: на границе километровые очереди Сегодня 19:29 — Личные финансы

В Украину массово везут авто на «еврономерах»: на границе километровые очереди

На западной границе Украины образовались километровые очереди легковых автомобилей, везущих на льготное растаможивание.

Об этом заявил глава Закарпатской ОГА Виктор Микита.

«Существенное увеличение количества легковых транспортных средств на въезд в Украину в пунктах пропуска по всему участку государственной границы. В случае с Венгрией эти очереди растянулись на несколько километров и иногда достигают 800 автомобилей. Чуть лучше ситуация на словацко-украинской границе, но она также вызывает немалую обеспокоенность», — отметил Никита.

Очередь касается только автомобилей, которые везут на растаможку. Туристы, транзитные транспортные средства движутся свободно.

«Трафик увеличился в сотни раз, машины на растаможку едут не только из Венгрии, но и из стран Прибалтики, Польши. Значительная часть авто не имеет должным образом оформленных документов, что значительно усложняет пропуск и оформление», — заявил Микита.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада одобрила правительственный законопроект об отмене беспошлинного ввоза в Украину автомобилей гражданами. Пошлины, акциз и НДС возвращаются с 1 июля;

Эксперты Института исследований авторынка прогнозируют, что с возвращением «довоенных» ставок растаможки, импорт снова приостановится, до уровня нескольких тысяч авто в месяц.

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УНІАН По материалам:

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