В Украину массово везут авто на «еврономерах»: на границе километровые очереди — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украину массово везут авто на «еврономерах»: на границе километровые очереди

Личные финансы
43
В Украину массово везут авто на «еврономерах»: на границе километровые очереди
В Украину массово везут авто на «еврономерах»: на границе километровые очереди
На западной границе Украины образовались километровые очереди легковых автомобилей, везущих на льготное растаможивание.
Об этом заявил глава Закарпатской ОГА Виктор Микита.
«Существенное увеличение количества легковых транспортных средств на въезд в Украину в пунктах пропуска по всему участку государственной границы. В случае с Венгрией эти очереди растянулись на несколько километров и иногда достигают 800 автомобилей. Чуть лучше ситуация на словацко-украинской границе, но она также вызывает немалую обеспокоенность», — отметил Никита.

На что необходимо обратить внимание при оформлении каско 🚗

Очередь касается только автомобилей, которые везут на растаможку. Туристы, транзитные транспортные средства движутся свободно.
«Трафик увеличился в сотни раз, машины на растаможку едут не только из Венгрии, но и из стран Прибалтики, Польши. Значительная часть авто не имеет должным образом оформленных документов, что значительно усложняет пропуск и оформление», — заявил Микита.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада одобрила правительственный законопроект об отмене беспошлинного ввоза в Украину автомобилей гражданами. Пошлины, акциз и НДС возвращаются с 1 июля;
  • Эксперты Института исследований авторынка прогнозируют, что с возвращением «довоенных» ставок растаможки, импорт снова приостановится, до уровня нескольких тысяч авто в месяц.
Сравните цены и выгодно оформляйте автогражданку за 15 минут на Finance.ua

Автогражданка онлайн на Finance.ua

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.