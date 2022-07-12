В Украине зарегистрировано более 300 тысяч безработных: правительство анонсирует программы поддержки — Finance.ua

В Украине зарегистрировано более 300 тысяч безработных: правительство анонсирует программы поддержки Сегодня 10:01 — Личные финансы

В Украине зарегистрировано более 300 тысяч безработных: правительство анонсирует программы поддержки

В Украине официально зарегистрировано 310 тысяч безработных, вставших на учет в государственном центре занятости, из них непосредственно пособие по безработице получают 261 тысяча.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко в эфире информационного телемарафона.

«Центр занятости оперирует данными по тем людям, которые действительно обратились в Центр занятости через „Дію“ или по телефону или физически обратились к работникам службы занятости, для того чтобы зарегистрироваться», — пояснила Свириденко.

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Она добавила, что в странах Европейского Союза находятся не менее 5,2 млн беженцев из Украины, из которых 3,5 млн украинцев получают помощь от стран ЕС. Эти люди находятся за границей и не состоят на учете в Государственном центре занятости Украины.

Министр экономики отметила, что правительство реагирует на вызовы, существующие на рынке труда, в частности, помощью в перемещении бизнеса из прифронтовых зон в более безопасные регионы страны.

«Удалось релокировать 652 предприятия и дать возможность людям продолжать работу на этих предприятиях. Есть отдельно у нас программа для людей, приехавших с востока Украины на запад страны. Для стимулирования работодателей брать внутренне перемещенных лиц на работу, у нас есть от государства программа компенсации части заработной платы. Таким образом уже 7405 человек трудоустроены и мы компенсировали из бюджета 37 млн грн заработной платы, тем самым стимулируя работодателей более активно брать ВПЛ на работу», — сказала Свириденко.

Она добавила, что основной критерий всех грантовых программ, запускаемых государством для поддержки предприятий и предпринимателей, — создание новых рабочих мест.

Свириденко отметила, что для возрождения деловой активности в тех регионах, которые наиболее пострадали от военных действий, нужно прежде всего восстановить разрушенную инфраструктуру.

«Мы проводим такие встречи с регионами, понимаем, какие системообразующие предприятия функционировали и что нужно сделать, чтобы они снова функционировали в нормальном русле... Когда разрушенные предприятия возобновят свою работу, это позволит людям, которые сегодня находятся за границей и сомневаются, возвращаться ли им в страну, не понимая, где они будут работать, решить вопросы и запустить экономику в этих регионах», — сказала Свириденко.

Министр экономики отметила, что для тех граждан, которые хотят работать, но не имеют работы или их предприятие еще не восстановлено, будут предлагаться общественные работы.

«Это все общественно полезные работы, которые могут выполняться в областях, городах, селениях», — объяснила Свириденко.

Она добавила, что граждане, которые сегодня становятся на учет в центр занятости и являются безработными, получают в среднем 4700 грн. По сравнению с этим за общественные работы предусмотрена оплата не менее 6500 грн для человека.

Справка Finance.ua:

в конце июня правительство приняло постановление, согласно которому официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не нашли работу, будут привлекаться к общественно полезным работам — разбору завалов, строительству, благоустройству и т.д. Что именно нужно делать в каждом конкретном регионе — будут определять местные власти;

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УНІАН По материалам:

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