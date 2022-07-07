Кого ищут работодатели в Украине: самые популярные вакансии (инфографика) — Finance.ua
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Кого ищут работодатели в Украине: самые популярные вакансии (инфографика)

Личные финансы
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Рынок труда теперь полностью принадлежит работодателю, ведь высокая конкуренция позволяет ему выбирать работников, увеличивая количество требований и уменьшая зарплату.
Да и более 50% вакансий сосредоточены сейчас в двух ключевых городах — Киеве и Львове, о чем свидетельствует исследование сайта по поиску работы robota.ua.
Рынок труда сейчас восстанавливается. Конечно, количество вакансий еще далеко от довоенного уровня, но оно растет. В марте было 7% вакансий от показателя до войны, а по состоянию на июнь — 27% от довоенного уровня. Работодатели открывают новые вакансии и создают новые рабочие места,
— рассказала главная редактор журнала «Будни» сайта robota.ua Юлия Далибук.

Кого ищут работодатели в Украине: самые популярные вакансии (инфографика)
Что интересно, по подсчетам robota.ua, водителям в среднем готовы платить более 26 тыс. грн. Возможно, это связано с логистическими проблемами и трансформациями, возникшими после начала боевых действий.
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Юлия Далибук говорит, что работодатели подстраиваются под происходящие в стране обстоятельства и прогнозирует рост спроса на так называемых синих воротничков, то есть рабочих, занятых физическим трудом.
«Сегодня мы понимаем, что с одним дипломом о высшем образовании человек до пенсии не доработает. Необходимо иметь знания двух-трех рабочих направлений, что позволит временно, когда отсутствует работа по основной специализации, получать дополнительный заработок», — обращает внимание начальница управления Государственного центра занятости Елена Мельник.
Читайте больше о рынке труда в нашем материале:

Есть ли работа для украинцев, возвращающихся из-за границы

По материалам:
Finance.ua
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