Получить статус безработного теперь можно в «Дії»: инструкция — Finance.ua

Получить статус безработного теперь можно в «Дії»: инструкция

Сегодня 16:01 — Личные финансы

Получить статус безработного теперь можно в «Дії»: инструкция

В приложении и портале «Дія» теперь можно оформить статус безработного и получать ежемесячное пособие.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram.

Воспользоваться услугой могут украинцы, которые были официально трудоустроены, но потеряли работу из-за войны или не могут продолжать деятельность как ФЛП из-за военного положения и зарегистрированы на временно оккупированных территориях или там, где ведутся активные боевые действия.

Как воспользоваться услугой

В приложении выберите меню «Услуги» и пункт «Пособие по безработице», на портале — услугу получения статуса безработного.

Далее подтвердите, что вы действительно лишились работы и не являетесь студентом дневной формы обучения.

После подтверждения данных выберите город и центр занятости, в котором хотите получить статус.

При необходимости оставьте свои паспортные и контактные данные, выберите периодичность получения выплат и карту поддержки, на которую будет начисляться пособие. Если у вас нет карты, можете оформить виртуальную просто в приложении.

Внимательно перепроверьте заявление и подтвердите его.

«Ожидайте, когда работники центра занятости обработают вашу заявку. Вы получите push-уведомление об этом в приложении», — отмечают в министерстве.

Справка Finance.ua:

на период военного положения процедура взаимодействия с безработными максимально упрощена и адаптирована. Как это происходит — мы рассказывали по ссылке;

размер пособия определяют в зависимости от страхового стажа и заработной платы, которую человек получал раньше. Если таких данных нет, то сумму определяют на основе справки о заработной плате (денежное обеспечение, вознаграждение по гражданско-правовому договору), которую человеку выдал работодатель, военный комиссариат, где человек состоял на учете, или войсковая часть, где человек проходил службу. Такое пособие выплачивают не реже 2 раз в месяц;



определяют в зависимости от страхового стажа и заработной платы, которую человек получал раньше. Если таких данных нет, то сумму определяют на основе справки о заработной плате (денежное обеспечение, вознаграждение по гражданско-правовому договору), которую человеку выдал работодатель, военный комиссариат, где человек состоял на учете, или войсковая часть, где человек проходил службу. Такое пособие выплачивают не реже 2 раз в месяц; отменить статус безработного можно онлайн на портале «Дія».



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