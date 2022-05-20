Получить статус безработного теперь можно в «Дії»: инструкция — Finance.ua
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Получить статус безработного теперь можно в «Дії»: инструкция

Сегодня 16:01Личные финансы
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Получить статус безработного теперь можно в «Дії»: инструкцияПолучить статус безработного теперь можно в «Дії»: инструкция
В приложении и портале «Дія» теперь можно оформить статус безработного и получать ежемесячное пособие.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram.
Воспользоваться услугой могут украинцы, которые были официально трудоустроены, но потеряли работу из-за войны или не могут продолжать деятельность как ФЛП из-за военного положения и зарегистрированы на временно оккупированных территориях или там, где ведутся активные боевые действия.

Как воспользоваться услугой

  • В приложении выберите меню «Услуги» и пункт «Пособие по безработице», на портале — услугу получения статуса безработного.
  • Далее подтвердите, что вы действительно лишились работы и не являетесь студентом дневной формы обучения.
  • После подтверждения данных выберите город и центр занятости, в котором хотите получить статус.
  • При необходимости оставьте свои паспортные и контактные данные, выберите периодичность получения выплат и карту поддержки, на которую будет начисляться пособие. Если у вас нет карты, можете оформить виртуальную просто в приложении.
  • Внимательно перепроверьте заявление и подтвердите его.
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«Ожидайте, когда работники центра занятости обработают вашу заявку. Вы получите push-уведомление об этом в приложении», — отмечают в министерстве.

Справка Finance.ua:

  • на период военного положения процедура взаимодействия с безработными максимально упрощена и адаптирована. Как это происходит — мы рассказывали по ссылке;
  • размер пособия определяют в зависимости от страхового стажа и заработной платы, которую человек получал раньше. Если таких данных нет, то сумму определяют на основе справки о заработной плате (денежное обеспечение, вознаграждение по гражданско-правовому договору), которую человеку выдал работодатель, военный комиссариат, где человек состоял на учете, или войсковая часть, где человек проходил службу. Такое пособие выплачивают не реже 2 раз в месяц;
  • отменить статус безработного можно онлайн на портале «Дія».
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам: Finance.ua
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