Скасувати статус безробітного тепер можна у «Дії» — Finance.ua

Скасувати статус безробітного тепер можна у «Дії»

Вчора 15:33 — Особисті фінанси

Скасувати статус безробітного відтепер можна онлайн на порталі «Дія».

Про це повідомила пресслужба Державного центру зайнятості.

«На порталі державних послуг „Дія“ стала доступною заява на скасування статусу безробітного», — йдеться в повідомленні.

Як це зробити?

Щоб скористатися послугою, треба зареєструватися або авторизуватися в особистому кабінеті на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису.

Після заповнення онлайн-форми з обов’язковим зазначенням причини скасування статусу безробітного, її слід надіслати на розгляд у центр зайнятості.

Протягом одного робочого дня заява буде розглянута. Заявник отримає повідомлення про результат розгляду в особистий кабінет та на електронну пошту.

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Довідка Finance.ua:

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