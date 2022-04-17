Скасувати статус безробітного тепер можна у «Дії» — Finance.ua
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Скасувати статус безробітного тепер можна у «Дії»

Вчора 15:33Особисті фінанси
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Скасувати статус безробітного відтепер можна онлайн на порталі «Дія».
Про це повідомила пресслужба Державного центру зайнятості.
«На порталі державних послуг „Дія“ стала доступною заява на скасування статусу безробітного», — йдеться в повідомленні.

Як це зробити?

  • Щоб скористатися послугою, треба зареєструватися або авторизуватися в особистому кабінеті на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису.
  • Після заповнення онлайн-форми з обов’язковим зазначенням причини скасування статусу безробітного, її слід надіслати на розгляд у центр зайнятості.
  • Протягом одного робочого дня заява буде розглянута. Заявник отримає повідомлення про результат розгляду в особистий кабінет та на електронну пошту.
Раніше експерти заявляли, що нинішня криза на ринку праці є найважчою за останні 10 років. Київський ринок праці постраждав найвідчутніше.

Довідка Finance.ua:

  • на період воєнного стану процедура взаємодії з безробітними є максимально спрощеною та адаптованою. Як це відбувається — ми розповідали за посиланням;
  • Кабмін виділив ще 1,2 мільярда Міністерству економіки для забезпечення своєчасної виплати допомоги по безробіттю та матеріальної підтримки безробітних в умовах воєнного стану.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами: Finance.ua
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