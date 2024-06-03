В Украине заработал сайт, посвященный санкциям против рф — Finance.ua

В Украине заработал сайт, посвященный санкциям против рф Сегодня 16:48 — Личные финансы

В Украине заработал сайт, посвященный санкциям против рф, warpreventioninitiative.org

В Украине заработал Главный портал о спонсорах и соучастниках агрессии, посвященный санкциям против российской федерации.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

«На сайте представлена ​​информация о различных ограничительных мерах, введенных международным сообществом, а также их влиянии на экономику и военный потенциал рф», — отметил Ермак.

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На сайте пользователи могут найти данные о санкциях в различных секторах, включая финансовый, энергетический, военный и технологический, а также узнать об инициативах Украины по усилению санкционного давления на агрессора.

Сайт имеет восемь разделов:

«Похитители детей»,

«Компоненты в оружии»,

«Сакционные списки»,

«Инструменты войны»,

«Война и искусство»,

«Морские и воздушные суда»,

«Кандидаты на санкции».

Также на сайте опубликован рейтинг стран по примененным санкциям.

Зачем это нужно? Как говорится на сайте, эта информация будет полезна и бизнесу, и обществу, и общественному сектору. Так, на одном ресурсе собраны доказательства и факты для исследований нелегальных сетей, коррупции, контрабанды. Представители предприятий смогут обезопасить себя от рисковых операций с партнерами, проверить своих контрагентов, инвестиции и соглашения, а также держать руку на пульсе мировых событий.

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