В Украине заработал сайт, посвященный санкциям против рф — Finance.ua
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В Украине заработал сайт, посвященный санкциям против рф

Личные финансы
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В Украине заработал сайт, посвященный санкциям против рф
В Украине заработал сайт, посвященный санкциям против рф, warpreventioninitiative.org
В Украине заработал Главный портал о спонсорах и соучастниках агрессии, посвященный санкциям против российской федерации.
Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
«На сайте представлена ​​информация о различных ограничительных мерах, введенных международным сообществом, а также их влиянии на экономику и военный потенциал рф», — отметил Ермак.
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На сайте пользователи могут найти данные о санкциях в различных секторах, включая финансовый, энергетический, военный и технологический, а также узнать об инициативах Украины по усилению санкционного давления на агрессора.
Сайт имеет восемь разделов:
  • «Похитители детей»,
  • «Компоненты в оружии»,
  • «Сакционные списки»,
  • «Инструменты войны»,
  • «Война и искусство»,
  • «Морские и воздушные суда»,
  • «Кандидаты на санкции».
В Украине заработал сайт, посвященный санкциям против рф
Также на сайте опубликован рейтинг стран по примененным санкциям.
Зачем это нужно? Как говорится на сайте, эта информация будет полезна и бизнесу, и обществу, и общественному сектору. Так, на одном ресурсе собраны доказательства и факты для исследований нелегальных сетей, коррупции, контрабанды. Представители предприятий смогут обезопасить себя от рисковых операций с партнерами, проверить своих контрагентов, инвестиции и соглашения, а также держать руку на пульсе мировых событий.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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